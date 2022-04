Giá vàng trong nước

Tính tới 14h52' ngày 29/4, giá vàng 9999 của SJC tăng 50 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 69,55 triệu đồng/lượng 70,27 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 69,55 triệu đồng/lượng 70,25 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 69,55 triệu đồng/lượng 70,20 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 69,60 triệu đồng/lượng 70,20 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h52' ngày 29/4

Mở cửa thị trường ngày 29/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội tăng 250 nghìn đồng ở chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h40' ngày 29/4, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 69,5 triệu đồng/lượng 70,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 69,5 triệu đồng/lượng 70,2 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 69,6 triệu đồng/lượng 70,2 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 69,6 triệu đồng/lượng 70,2 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h40' ngày 29/4

Kết thúc phiên giao dịch 28/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 69,25 triệu đồng/lượng - 69,97 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 69,25 triệu đồng/lượng - 69,90 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 69,25 triệu đồng/lượng - 69,95 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 69,20 triệu đồng/lượng - 69,90 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h40' hôm nay (ngày 29/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.900,6 USD/ounce, tăng 1,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.901,3 USD/ounce, tăng 10,3 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 28/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.889 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.891 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 28/4 giảm khoảng 0,4% (7 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 28/4.

Giá vàng trên thị trường quốc tế hồi phục nhẹ sau cú tụt giảm do đồng USD tăng dữ dội so với các đồng tiền khác. Đồng yen Nhật xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ.

Vàng giảm giá mạnh xuống mức thấp nhất trong 2 tháng trong bối cảnh đồng USD không ngừng tăng giá, lên đỉnh cao mới trong hai năm khi trở thành nơi trú ẩn an toàn của dòng tiền trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị gia tăng.

Giá vàng trong nước mất mốc 70 triệu đồng/lượng.

Đồng bạc xanh tăng giá ngay trước thềm cuộc họp chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), với khả năng cơ quan này sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm.

Vàng giảm còn do chịu áp lực từ mức lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn.

Biến động mạnh trên các thị trường tài chính đáng giá là thông tin hỗ trợ cho vàng thì lại gây áp lực cho mặt hàng kim loại quý do nhiều tổ chức cá nhân bán vàng đề bù lỗ cho hoạt động đầu tư trên các kênh khác.

Vàng còn giảm do áp lực bán ra theo phân tích kỹ thuật sau khi mặt hàng này liên tục giảm và phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Dự báo giá vàng

Mặc dù giảm do nhiều yếu tố bất lợi xuất hiện cùng lúc nhưng vàng vẫn có được sức cầu khá lớn trong bối cnarh lạm phát lên cao.

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu vàng trên toàn cầu tưng 34% trong quý I. Vàng vẫn là tài sản dự trữ an toàn cho giới đầu tư giữa nhiều biến động địa chính trị. Ngân hàng trung ương nhiều nước đẩy mạnh mua vàng trong quý I.

Tuy nhiên, sức mua vàng miếng lẻ và vàng trang sức giảm do ảnh hưởng của các đợt phong tỏa kéo dài ở Trung Quốc.

V. Minh