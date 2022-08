Giá vàng hôm nay 27/8: Vàng giảm thê thảm sau tuyên bố của Fed

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 27/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h30' ngày 27/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,00 triệu đồng/lượng 66,82 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,00 triệu đồng/lượng 66,80 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,00 triệu đồng/lượng 66,82 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,05 triệu đồng/lượng 66,85 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,15 triệu đồng/lượng 66,85 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h30' ngày 27/8

Kết thúc phiên 26/8 giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,92 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,85 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,15 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,85 triệu đồng/lượng.

Biến động giá vàng SJC từ 20-27/8

Giá vàng quốc tế

Tới 9h40' hôm nay (ngày 27/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.739,1 USD/ounce, giảm 17,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.749,8 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 7,4 USD lên mức 1.758,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York tăng 9,8 USD lên 1.761,8 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ít biến động (Ảnh: Hoàng Hà)

Lợi suất trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang đạt mức 3,08%. Lợi tức trái phiếu đã tăng trong thời gian gần đây.

Tâm lý thị trường đang hướng về hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Fed và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm kiếm manh mối về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai.

Theo kết quả khảo sát của Reuters, có 45% chuyên gia kinh tế dự báo khả năng xảy ra suy thoái của Mỹ trong vòng một năm tới và 50% khả năng đó diễn ra trong vòng hai năm tới. Tuy nhiên, phần lớn đều cho rằng cuộc suy thoái này sẽ diễn ra ngắn và vừa phải.

Lạm phát đã đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ ở nhiều nơi trên thế giới, buộc các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ để ổn định giá cả.

Dự báo giá vàng

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong ngắn hạn, biểu đồ vàng vẫn đang giảm. Còn về dài hạn, vàng vẫn có khả năng tăng giá do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và nhu cầu tìm vàng là nơi trú ẩn an toàn. Các nhà quan sát lưu ý vàng có xu hướng yếu đi khi lãi suất tăng.

Craig Erlam, nhà phân tích đánh giá, vàng có phá vỡ mốc 1.730 USD/ounce hay không còn phụ thuộc vào những phát biểu của ông Powell và phản ứng của các nhà giao dịch.