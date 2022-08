Giá vàng hôm nay 30/8: USD vọt đỉnh 20 năm, vàng đột ngột tăng sốc

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 30/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h30' ngày 30/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,85 triệu đồng/lượng 66,67 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,85 triệu đồng/lượng 66,65 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,85 triệu đồng/lượng 66,67 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,85 triệu đồng/lượng 66,65 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,9 triệu đồng/lượng 66,6 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h30' ngày 30/8

Biến động giá vàng SJC từ 23-30/8

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC được niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 65,75 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,55 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 65,75 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,57 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 65,70 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,50 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 65,80 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,50 triệu đồng/lượng (bán ra)

Ảnh: Chí Hùng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h40' hôm nay (ngày 30/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.735,1 USD/ounce, tăng 6,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.746,1 USD/ounce, tăng 6,1 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 9,7 USD xuống mức 1.728,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 12,9 USD xuống 1.740 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục hứng chịu những tiêu cực sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn. Các nhà phân tích cho rằng vàng sẽ đối mặt với những sóng gió hơn nữa sau bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell trong bài phát biểu được mong đợi nhiều của ông tại hội nghị chuyên đề của ngân hàng trung ương ở Jackson Hole, Wyoming.

Trong khi đó, phiên giao dịch sáng 29/8, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 20 năm. Chỉ số USD đã tăng lên mức đỉnh mới là 109,4. Cụ thể, đồng USD đầu phiên này đạt mức 138,59 yen đổi 1 USD - mức cao nhất kể từ ngày 21/7.

Đồng USD mạnh lên đã đẩy các đồng tiền chủ chốt khác xuống mức thấp mới và gây áp lực lên các thị trường mới nổi. Ví như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở thị trường nước ngoài cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm là 6,9321 NDT đổi 1 USD. Đồng bảng Anh rơi xuống mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi là 1,1656 USD đổi 1 bảng.

Biểu đồ vàng thế giới 24h qua

Mặc dù Powell không tỏ ra căng thẳng trong bài phát biểu, nhưng ông lưu ý rằng lãi suất cần tăng cao hơn vì lạm phát vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế. Ông nói thêm, lãi suất có thể ở mức cao hơn trong thời gian dài để đảm bảo lạm phát duy trì ở mức gần mục tiêu 2%.

Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, cho biết vàng có thể khó phục hồi khi lãi suất tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích khác cho rằng áp lực lạm phát giảm có thể thúc đẩy thị trường định giá trong các động thái ít tích cực hơn từ Fed, điều này sẽ làm suy yếu đồng USD và được lợi cho giá vàng.

Thứ Sáu tuần qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết Chỉ số Chi tiêu cho Tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của họ đã tăng 4,6% trong tháng Bảy, giảm so với mức tăng hàng năm 4,8% của tháng Sáu.

Adam Button, trưởng chiến lược gia tiền tệ tại Forexlive.com, cho biết: “Dữ liệu lạm phát là căn cứ phù hợp hơn so với bất cứ điều gì Powell nói hôm thứ Sáu. Vàng sẽ hoạt động tốt khi lạm phát tiếp tục giảm. Thị trường đang được định giá quá cao so với mức 75 điểm cơ bản vào tháng 9 và vàng sẽ phục hồi khi những kỳ vọng đó bắt đầu đi xuống."

Công cụ FedWatch của CME cho thấy, các thị trường gần như đang phân chia 50/50 về việc liệu Fed sẽ tăng lãi suất lên 50 hay 75 điểm cơ bản vào tháng tới.

Vê ngắn hạn, tâm lý thị trường sau bài phát biểu của Powell hôm thứ 6 không phải là yếu tố quan trọng nhất. Về cơ bản, kỳ điều chỉnh lãi suất của Fed trong tháng 9 mới là yếu tố quyết định. Các nhà phân tích cho rằng bất chấp những bình luận mới nhất của Powell, nếu lạm phát tiếp tục suy yếu, Fed sẽ bắt đầu làm chậm tốc độ tăng lãi suất.

Dự báo giá vàng

Colin Cieszynski, giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management Inc, cho biết ông đang lạc quan về giá vàng vào tuần tới vì những bình luận của Powell không bổ sung thêm điều gì mới cho triển vọng hiện tại.

Theo Người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, Bart Melek, nhiều khả năng vàng sẽ xuống dưới 1.700 USD/ounce vào tuần tới. Ông nói: "Không có sự xoay chuyển giá lớn nào đối với giá vàng cho đến khi Fed sẽ đảo ngược hướng đi. Và điều đó khó có thể xảy ra cho đến cuối năm 2023".

Melek nói thêm, với việc Fed tập trung vào dữ liệu vĩ mô, các báo cáo lạm phát và việc làm sắp tới của tháng 8 sẽ là những động lực thị trường quan trọng cần theo dõi trước cuộc họp tháng 9.