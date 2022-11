Giá vàng hôm nay 29/11: Giá vàng đồng loạt lao dốc

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 29/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giảm 150 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h49' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h11' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,5 triệu đồng/lượng 67,32 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,5 triệu đồng/lượng 67,3 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,5 triệu đồng/lượng 67,32 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,5 triệu đồng/lượng 67,3 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67,2 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 29/11

Biểu đồ giá vàng SJC từ 22-29/11

Kết thúc phiên 28/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,65 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,45 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,47 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,30 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,30 triệu đồng/lượng.

Vàng còn nhiều khó khăn. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng thế giới hôm nay

Tới 9h51' hôm nay (ngày 29/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.745 USD/ounce, giảm 12,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.759,7 USD/ounce, tăng 0,6 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.757,6 USD/ounce, tăng 4,18 USD. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2023 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.759,1 USD/ounce, tăng 3,05 USD.

Trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang chuẩn bị giảm tốc độ tăng lãi suất, nhiều nhà phân tích thị trường đã chỉ ra rằng nhà đầu tư nên thận trọng trước quyết định này. Thị trường vàng vẫn nhận thấy, Fed sẽ đưa lãi suất lên cao nhất 5% vào năm sau và nhiều dự báo có thể cao hơn nữa. Như vậy, thị trường vàng chưa qua khỏi thời kỳ khó khăn, ngay cả giá vàng leo lên mức 1.800 USD/ounce.

Liên quan đến chính sách tiền tệ của Fed, một số nhà phân tích đang quan sát dòng chảy của đồng USD tác động như thế nào với thị trường vàng. Hiện đồng USD đang giao dịch quanh mức 106 điểm, nếu giảm sẽ có lợi hơn đối với vàng.

Colin Cieszynski, giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Managemen cho biết, ông vẫn lạc quan về vàng vì kỳ vọng đồng USD sẽ không thể tăng tiếp.

Colin Cieszynski phân tích, không chỉ Fed có ý giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng tới mà ngay cả việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khiến cho vàng trở thành giá trị tích lũy hàng đầu.

Tuy nhiên, các nhà phân tích khác lại có quan điểm rằng, đồng USD đang rất mạnh, đặc biệt Fed đang hướng mục tiếp tăng lãi suất lên 5% vào đầu năm tới.

Dự báo giá vàng

Marc Chandler, giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex cho rằng, lãi suất vẫn tăng cao, đẩy giá vàng về quanh mức 1.720-1.730 USD/ounce. Ông nhận thấy, vàng chỉ phục hồi trong thời gian ngắn và sẽ chuẩn bị có một đợt giảm giá mới.

Các nhà phân tích nhận thấy, hiện thị trường vàng vẫn đứng đầu danh sách các kênh đầu tư, bất chấp Fed duy trì tăng lãi suất ở mức độ cao.