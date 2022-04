Giá vàng hôm nay 28/4: USD tăng vọt, vàng tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h32' ngày 28/4, giá vàng 9999 của SJC giảm 150 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 69,15 triệu đồng/lượng 69,87 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 69,15 triệu đồng/lượng 69,85 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 69,20 triệu đồng/lượng 69,85 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 69,15 triệu đồng/lượng 69,85 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h32' ngày 28/4

Mở cửa thị trường ngày 28/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội tăng 50 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 50 nghìn đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 8h46' ngày 28/4, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 69,3 triệu đồng/lượng 70,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 69,3 triệu đồng/lượng 70 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 69,35 triệu đồng/lượng 70 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 69,3 triệu đồng/lượng 70 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h46' ngày 28/4

Kết thúc phiên giao dịch 27/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 69,35 triệu đồng/lượng - 70,07 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 69,30 triệu đồng/lượng - 70,00 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 69,35 triệu đồng/lượng - 70,05 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 69,30 triệu đồng/lượng - 70,00 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h30' hôm nay (ngày 28/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.883,3 USD/ounce, giảm 13,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.882,9 USD/ounce, giảm 16,1 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 27/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.897 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.899 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 27/4 cao hơn khoảng 0,1% (2 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 27/4.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD không ngừng leo dốc. Chỉ số DXY, đo lường biến động của đồng USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, đã lên tới 102,6 điểm. Đây là đỉnh cao mới trong 2 năm qua.

Vàng giảm giá còn do áp lực giảm sâu trên thị trường chứng khoán Mỹ khiến nhiều nhà đầu tư phải bán vàng để tránh bị bán giải chấp cổ phiếu trong trường hợp vay ký quỹ trên thị trường chứng khoán.

Hoạt động mua bán vàng tại quốc gia có sức tiêu thụ vàng lớn nhất tại Trung Quốc cũng suy giảm khi nhiều thành phố lớn bị phong tỏa nhằm ngăn chặn đà sự lây lan của Covid-19.

Vàng tiếp tục giảm giá do sức ép từ một đồng USD mạnh lên.

Mặc dù giảm giá mạnh do đồng USD tăng vọt nhưng mặt hàng kim loại quý được bắt đáy khá nhiều. Các quỹ đầu tư ETF trên thế giới đã mua thêm 185 tấn vàng, trị giá khoảng 15 tỷ USD trong tháng 3. Đây là mức mua theo tháng cao nhất kể từ tháng 7/2020.

Dự báo giá vàng

Vàng được dự báo tiếp tục chịu áp lực bán ra khi đồng USD vẫn chưa có tín hiệu dừng lại trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào đầu tháng 5, mà khả năng gần như chắc chắn cơ quan này sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm từ mức 0,25-0,5% như hiện tại lên 0,75-1%.

Mặc dù vậy, khả năng giảm sâu không lớn bởi vàng vẫn được xem là một loại tài sản ẩn trúc cho giới đầu tư khi thế giới có quá nhiều yếu tố bất ổn như hiện tại, từ đại dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành cho tới chiến tranh và xung đột.

Theo Commerzbank, vàng có thể lên trở lại ngưỡng 2.000 USD/ounce trong quý II. Tuy nhiên, mức giá bình quân của cả năm sẽ chỉ là 1.900 USD/ounce. Điều đó có nghĩa Commerzbank tin rằng, nhiều lúc vàng sẽ xuống rất thấp.

V. Minh