Diễn biến giá vàng hôm nay cho thấy vàng nhẫn trong nước sáng nay ít biến động.

Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,6-83 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji giữ giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 82,2-83,15 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mở cửa phiên giao dịch 3/10, giá vàng 9999 của SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua, ở mức 84 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật lúc 8h32' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 8h32' như sau:

Mua vào Bán ra SJC TP.HCM 82.000.000 đồng/lượng 84.000.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 82.000.000 đồng/lượng 84.000.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 82.000.000 đồng/lượng 84.000.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và Doji cập nhật đầu giờ sáng 3/10

Tỷ giá trung tâm ngày 3/10/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.115 đồng/USD, tăng 21 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (3/10) được niêm yết phổ biến ở mức 24.490 đồng/USD (mua vào) và 24.860 đồng/USD (bán ra).

Đến 8h50' hôm nay (ngày 3/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.655,9 USD/ounce, tăng 5,9 USD/ounce so với kết phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.677,1 USD/ounce.

Sáng 3/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức gần 80,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/10, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 82-84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trong nước tăng nhẹ và hướng dần lên đỉnh cao lịch sử 83,45 triệu đồng/lượng (bán ra) ghi nhận hôm 28/9.

Chiều 2/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,5-82,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,2-83,15 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tới 20h tối 2/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.650 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.672 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 2/10 cao hơn khoảng 28,5% (587 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 79,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 2/10.

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng. Ảnh: HH

Giá vàng thế giới chịu áp lực giảm do hoạt động chốt lời và đồng USD tăng khá mạnh trở lại. Tuy nhiên, vàng nhẫn tại Việt Nam lại quay đầu đi lên, sát đỉnh cao kỷ lục vừa lập gần đây.

Vàng trên thị trường quốc tế giảm bất chấp căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau khi Iran ồ ạt nã hàng trăm tên lửa vào Israel. Hệ thống phòng thủ phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel được cho là không ngăn chặn được nhiều tên lửa.

Truyền thông Mỹ cho rằng, Israel có thể trả đũa nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược, chẳng hạn như giàn khoan dầu của Tehran và hệ thống phòng không của Iran. Việc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran có thể tàn phá nền kinh tế của đất nước này, qua đó có thể dẫn đến leo thang xung đột trong khu vực.

Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định Iran đã phạm một sai lầm lớn và sẽ phải trả giá.

Những dự báo của truyền thông Mỹ được đưa ra cho dù ngay sau cuộc tấn công bằng tên lửa Iran tuyên bố đợt tấn công vào Israel đã kết thúc. Ngoại trưởng Iran cho rằng, việc tấn công là “quyền tự vệ” chống lại Israel.

Giá vàng thế giới đã tăng khá mạnh sau cuộc không kích của Iran vào Israel nhưng cũng hạ nhiệt nhanh chóng.

Dự báo giá vàng

Trước sự áp đảo của Israel, nhiều người cho rằng Trung Đông có thể đi vào ổn định. Nhưng trước mắt, sẽ có những cuộc tấn công qua lại như vừa qua.

Vàng giảm giá do đồng USD tăng khá mạnh trở lại. Dòng tiền tìm đến đồng bạc xanh.

Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, tăng trở lại về mức 101,5 điểm vào tối 2/10 (giờ Việt Nam), so với mức 101,2 điểm hôm 1/10 và so với mức 100,36 điểm hôm 25/9.

Tuy nhiên, đồng USD được cho là vẫn trong xu hướng giảm. Hồi giữa tháng 8, DXY ở mức 103 điểm, còn cuối tháng 4 ở mức 106,25 điểm.

Mặt hàng kim loại quý do vậy vẫn được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, vàng có thể không còn được nhiều người lựa chọn là kênh trú bão khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.

Gần đây, nhiều tổ chức vẫn dự báo vàng sẽ lên 2.700 USD/ounce trong năm 2024 và có thể lên 2.900 USD/ounce vào đầu năm 2025. Xu hướng tăng giá của vàng vẫn còn nhưng có thể mức tăng không còn nhiều và mạnh như thời gian qua.