Giá vàng trong nước hôm nay 31/7/2024

Giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 75,8-77,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Còn Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji nâng giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 lên mức 76-77,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 250 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán so với mức đóng cửa hôm qua.

Đầu giờ sáng 31/7, giá vàng 9999 của SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua, ở mức 79 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật lúc 8h25' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 8h37' như sau:

Mua vào Bán ra SJC TP.HCM 77.000.000 đồng/lượng 79.000.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 77.000.000 đồng/lượng 79.000.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 77.000.000 đồng/lượng 79.000.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và Doji cập nhật đầu giờ sáng 31/7

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 77.000.000 đồng/lượng - 79.000.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 77.000.000 đồng/lượng - 79.000.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 77.000.000 đồng/lượng - 79.000.000 đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 31/7/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.255 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (31/7) được niêm yết phổ biến ở mức 25.085 đồng/USD (mua vào) và 25.455 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay 31/7/2024

Đến 8h33' hôm nay (ngày 31/7, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.407,4 USD/ounce, tăng 17,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.451,3 USD/ounce.

Sáng 31/7, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức gần 73,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 5,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h00 ngày 30/7 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.390 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.432 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 30/7 cao hơn khoảng 15,9% (327 USD/ounce) so với cuối năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 74 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 30/7.

Giá vàng thế giới quay đầu tăng khá nhanh sau vài phiên giảm mạnh trước đó. Vàng miếng SJC trong khi đó được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng và hiện ở mức 79 triệu đồng (giá bán).

Giá vàng thế giới tăng nhanh trở lại. Ảnh: HH

Vàng trên thị trường quốc tế tăng giá chủ yếu do lực cầu bắt đáy gia tăng. Vài phiên trước đó, mặt hàng kim loại quý giảm khá sâu, có lúc xuống 2.370 USD/ounce nhưng vẫn trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 2.350 USD/ounce - mức giá trung bình 50 ngày.

Sức cầu đối với vàng áp đảo so với áp lực đến từ một đồng USD tăng giá.

Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới tăng khá mạnh, thêm 0,2% lên 104,8 điểm trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn phát ra những tín hiệu khá mạnh mẽ, trong khi đó nền kinh tế nhiều khu vực khác trên thế giới vẫn yếu.

Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro vừa có báo cáo GDP quý II tăng 0,3% so với quý I và tăng 0,6% so với cùng kỳ. Các con số này đều cao hơn một chút so với kỳ vọng nhưng vẫn khá thấp.

Kinh tế Trung Quốc trong khi đó vẫn còn nhiều khó khăn với sức cầu tiêu dùng trong nước thấp, thị trường bất động sản trầm lắng.

Trung Quốc vừa cho biết nước này sẽ có thêm các giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy chi tiêu, tiêu dùng trong nước, đồng thời ngăn chặn các điểm yếu kinh tế khác.

Vàng tăng giá còn do bất ổn leo thang ở khu vực Trung Đông. Quân đội Israel tấn công nhiều mục tiêu của Hezbollah ở Liban sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Dự báo giá vàng

Vàng được dự báo khó giảm sâu và sẵn sàng tăng giá theo các tín hiệu cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và sức mua từ các tay chơi lớn trên thế giới.

Nếu như trước đó, ngân hàng trung ương nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, mua mạnh khiến vàng tăng vọt hồi cuối năm 2023 và đầu năm 2024, thì gần đây các Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng đẩy mạnh mua mặt hàng này.

Hoạt động mua gom của các quỹ lớn như SPDR Gold Trust khiến nhiều người tin vào một đợt tăng mới của vàng.

Trong một dự báo mới nhất, Ngân hàng JP Morgan giữ nguyên dự báo giá vàng thế giới ở mức trung bình 2.500 USD/ounce trong năm 2024 và 2.600 USD/ounce trong năm 2025. Mức giá trung bình cũng có nghĩa là sẽ có lúc vàng vượt trên ngưỡng 2.500 USD/ounce.