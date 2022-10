Giá vàng hôm nay 4/10: Nhận tin vui, giá vàng bật tăng dữ dội

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 4/10, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h20' ngày 4/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,50 triệu đồng/lượng 66,52 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,50 triệu đồng/lượng 66,5 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,50 triệu đồng/lượng 66,52 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,50 triệu đồng/lượng 66,50 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,50 triệu đồng/lượng 66,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h20' ngày 4/10

Biến động giá vàng SJC từ 27/9-4/10

Kết thúc phiên 3/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 65,20 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,22 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 65,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,20 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,30 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 65,20 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,20 triệu đồng/lượng.

Vàng kết thúc chuỗi dài 6 tháng giảm giá (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h27' hôm nay (ngày 4/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.696,3 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.705,5 USD/ounce, tăng 21,8 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.666,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.673,7 USD/ounce.

Biểu đồ vàng thế giới trong 24h qua

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, so với giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công), giá vàng SJC trong nước chênh khoảng 17,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã kết thúc chuỗi dài 6 tháng giảm liên tiếp. Tâm lý nhà đầu tư chọn vàng là tài sản trú ẩn an toàn đã dần được lấy lại.

Cuộc khảo sát vàng mới nhất của Kitco News cho thấy, các nhà phân tích Phố Wall và các nhà đầu tư bán lẻ trên Phố Chính đều đánh giá, vàng lấy lại lực tăng sau khi vượt qua mức giá thấp nhất trong vòng 2,5 năm.

Không chỉ vậy, theo các nhà phân tích, lực tăng giá của vàng cũng được trợ giúp đáng kể của thị trường tài chính toàn cầu. Đầu tuần, Ngân hàng Trung ương Anh buộc phải can thiệp vào thị trường trái phiếu toàn cầu và mua các loại trái phiếu dài hạn. Thị trường trái phiếu Anh được kích hoạt sau khi chính phủ tuyên bố sẻ chi 300 tỷ bảng Anh để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Kế hoạch chi tiêu thâm hụt cũng khiến đồng bảng Anh rơi xuống mức thấp lịch sử so với đồng USD. Các nhà phân tích lưu ý rằng, sự can thiệp thị trường của Ngân hàng Trung ương Anh diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản buộc phải hỗ trợ đồng tiền của mình lần đầu tiên kể từ năm 1998 do đà tăng của đồng USD.

Colin Cieszynski, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết, vàng đang chịu thiệt hại so với đồng USD, nó đang giữ mức cao gần kỷ lục so với đồng Yên Nhật, bảng Anh và Euro.

Ông Colin Cieszynski cho hay, khi mọi thị trường rơi vào thế hỗn loạn, vàng trở thành một loại tiền tệ toàn cầu rất hấp dẫn và điều đó sẽ giúp nó giữ vững giá trị của mình so với USD.

Dự bán giá vàng

Theo các nhà phân tích, những gì vàng thể hiện trong hai tuần tới sẽ rất quan trọng, ảnh hưởng tới giá vào cuối năm. Mọi con mắt đang đổ dồn vào các dữ liệu việc làm và lạm phát trong 2 tuần tới. Ngoài ra, thị trường vàng hứa hẹn khởi sắc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và biến động thị trường gia tăng.

Theo khảo sát của 16 chuyên gia thị trường Phố Wall trên Kitco News. Mười nhà phân tích, tương đương 63% cho biết, giá vàng sẽ tăng. Số còn lại cho rằng giá vàng đi ngang hoặc giảm.

Về phía bán lẻ, 731 người được hỏi đã tham gia các cuộc thăm dò trực tuyến. Tổng cộng 389 người, tương đương 53%, cho rằng giá vàng tăng, 225 người, tương đương 31%, dự đoán vàng sẽ giảm. 117 người còn lại, tương đương 16%, nhận định thị trường đi ngang.