Giá vàng hôm nay 5/11: Chốt cuối tuần, giá vàng bùng tăng cao

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 5/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 400 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h02' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h46' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,7 triệu đồng/lượng 67,72 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,7 triệu đồng/lượng 67,7 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,7 triệu đồng/lượng 67,72 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,6 triệu đồng/lượng 67,6 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,5 triệu đồng/lượng 67,5 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng ngày 5/11

Biểu đồ giá vàng SJC từ 29/10-5/11

Kết thúc phiên 4/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào)- 67,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,32 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế

Tới 9h24' hôm nay (ngày 5/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.682,7 USD/ounce, tăng 52,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.676,6 USD/ounce, tăng 45,7 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 4,5 USD xuống mức 1.630,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 19,1 USD lên mức 1.630,9 USD/ounce.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm lần thứ tư liên tiếp trong năm nay, nhưng cũng báo hiệu rằng có thể thu hẹp quy mô các đợt nâng lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới giảm. (Ảnh:Chí Hùng)

Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng, còn "rất sớm" để suy nghĩ về việc tạm dừng tăng lãi suất đã khiến Phố Wall giảm từ sớm trong phiên hôm qua, khi lợi suất trái phiếu và đồng USD Mỹ tăng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2007, còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 9 điểm cơ bản lên 4,15%.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu, để tìm những dấu hiệu cho thấy việc Fed tăng lãi suất đang bắt đầu có tác động đáng chú ý đến thị trường việc.

Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy, lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ có khả năng tạo thêm 200.000 việc làm vào tháng 10 vừa qua, sau khi tạo thêm 263.000 việc làm vào tháng 9.

Dự báo giá vàng

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất. Khi lãi suất tăng, USD mạnh lên, khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm.

Christopher Wong, chiến lược gia của OCBC FX, cho biết, lãi suất có thể sẽ tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng chậm lại có thể khiến tốc độ giảm của giá vàng ở mức vừa phải.