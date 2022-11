Giá vàng hôm nay 8/11: Đà giảm chưa dứt, vàng vẫn dò đáy

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 8/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h03' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h26' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,2 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67,2 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,2 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,2 triệu đồng/lượng 67,2 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,3 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng ngày 8/11

Biểu đồ giá vàng SJC từ 1-8/11

Kết thúc phiên 7/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,32 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,1 triệu đồng/lượng.

Về dài hạn, giá vàng có xu hướng giảm. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng thế giới

Tới 9h25' hôm nay (ngày 8/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.673,2 USD/ounce, giảm 2,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.675,7 USD/ounce, giảm 2,2 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 4,77 USD/ounce, xuống 1.675,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 1,6 USD, xuống 1.677,9 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng 16,1 triệu đồng/lượng.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho biết, suy thoái kinh tế ở Mỹ sẽ buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải chấm dứt chu kỳ thắt chặt sớm hơn khi lạm phát giảm về 2%. Ngoài ra, môi trường lạm phát, kinh tế đình trệ hoặc tăng trưởng thấp kèm theo lạm phát cao sẽ khiến vàng có xu hướng tăng giá.

Tuy nhiên, Hansen nói thêm, mức giá 1.675 USD/ounce ở thời điểm hiện tại cũng chỉ là động lực nhỏ đối với vàng trong thời gian tới. Ông Hansen nhận định, mức đáy của giá vàng có thể quay trở lại khoảng 1.735 USD/ounce, đó mới là động lực mạnh đối với giá vàng.

Christopher Vecchio, nhà phân tích thị trường cấp cao tại DailyFX.com, cũng đồng quan điểm khi cho rằng, giá vàng đạt được ngưỡng 1.680 USD/ounce sẽ củng cố thêm động lực tăng lên mức 1.730 USD/ounce.

Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, Kevin Grady, nói với Kitco News, gần đây, mỗi khi vàng tăng giá, thị trường chứng kiến những đợt bán ra mạnh, nhiều nhà đầu tư nóng lòng chốt lời sớm khiến vàng có những đợt phục hồi ngắn hạn và lần này cũng tương tự. Tuy nhiên, vàng chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài, các nhà đầu tư nên thận trọng.

Dự báo giá vàng

Mặc dù giá vàng phục hồi, nhưng nhiều nhà phân tích không tin rằng đợt phục hồi này sẽ kéo dài vì xu hướng dài hạn đối với vàng là giảm.

Tổ chức chiến lược thị trường hàng hóa toàn cầu TD Securities dự đoán giá vàng sẽ giảm xuống dưới 1.600 USD trong vài tháng tới, khi tỷ lệ quỹ liên bang đạt đỉnh ở mức 5,5% thay vì các dự báo trước đó là dưới 5%.

Frank Cholly của tổ chức RJO Futures khuyên nhà đầu tư nên từ bỏ suy nghĩ chốt lời trước khi sức mạnh của đồng USD quay trở lại. Nhưng nếu giá vàng tăng lên trên mức 1.685 USD/ounce thì Frank Cholly khuyên nhà đầu tư nên thận trọng khi bán ra, vì có thể giá vàng sẽ tăng cao hơn.