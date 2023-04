Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 7/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h29' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h37' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.450.000 đồng/lượng 67.070.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.450.000 đồng/lượng 67.050.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.450.000 đồng/lượng 67.070.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.400.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.400.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 7/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 31/3-7/4

Chốt phiên giao dịch 6/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,12 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 7/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.603 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (7/4) được giao dịch quanh mốc 23.250 đồng/USD (mua vào) và 23.620 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 6/4 ở mức 23.601 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450-24.780 đồng/USD (mua - bán).

Giá vàng thế giới đang trên đà tiến đến mức giá cao nhất mọi thời đại. (Ảnh: Nguyễn Huế)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 10h06' hôm nay (ngày 7/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.007,6 USD/ounce, giảm 7,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.026,4 USD/ounce, giảm 5,7 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 7/4, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 57,17 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 9,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trong phiên 6/4 giao dịch ở mức 2.015,3 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 2.032,1 USD/ounce.

Giá vàng kỳ hạn tháng 6 đã vượt mức 2.000 USD/ounce, mức cao nhất trong 12 tháng qua.

Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao của ActivTrades cho biết, giá vàng đang trên đà tiến sát mức cao nhất mọi thời đại, đạt được kể từ mùa hè năm 2020 ở mức 2.078,8 USD/ ounce.

Theo báo cáo số lượng việc làm quốc gia của ADP, các nhà tuyển dụng Mỹ đã tạo ra 145.000 việc làm trong tháng 3, ít hơn dự kiến. Điều đó cho thấy, nền kinh tế Mỹ đang chậm lại

Viện Quản lý cung ứng (ISM) công bố, chỉ số PMI phi sản xuất của Mỹ giảm xuống 51,2 điểm vào tháng trước. Lĩnh vực dịch vụ của Mỹ cũng chậm lại trong tháng 3. Theo thống kê các đơn đặt hàng của các nhà máy và hoạt động sản xuất chậm lại.

Chuyên gia của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn thảo luận về việc tiếp tục tăng lãi suất nhiều hơn. Tuy nhiên, thị trường nhận định, khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay ngày càng tăng. Theo CME FedWatch Tool, có khoảng 50% cơ hội Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 7.

Dự báo giá vàng

Rupert Rowling, nhà phân tích thị trường của Kinesis Money cho biết, khả năng Fed sẽ kết thúc các đợt tăng lãi suất trong những tháng tới, USD sẽ suy yếu. Đó là cơ hội cho giá vàng tăng.

Theo Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao của ActivTrades, nền kinh tế toàn cầu đang tiến dần đến suy thoái nghiêm trọng. Đều này tạo cơ hội cho giá vàng tăng thêm.