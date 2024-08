Tỷ giá trung tâm ngày 7/8/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.250 đồng/USD, tăng 10 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (7/8) được niêm yết phổ biến ở mức 24.940 đồng/USD (mua vào) và 25.310 đồng/USD (bán ra).

Đầu giờ sáng 7/8 , giá vàng 9999 của SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua, ở mức 79 triệu đồng/lượng (bán ra).

Còn Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 76,1-77,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và hạ 150 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 75,8-77,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 350 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 150 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng quốc tế hôm nay 7/8/2024

Đến 8h26' hôm nay (ngày 7/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.378,8 USD/ounce, giảm 11,2 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.427,2 USD/ounce.

Sáng 7/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 73,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 5,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h10 ngày 6/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.390 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.434 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 6/8 cao hơn khoảng 15,9% (327 USD/ounce) so với cuối năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 73,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 5,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 6/8.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới vừa trải qua một cú sốc với gần như tất cả các loại tài sản lao dốc, từ chứng khoán, USD, Bitcoin, và vàng… rồi hồi phục đôi chút.

Sau cú sốc hôm 5/8, dòng tiền đã trở lại bắt đáy một số loại tài sản, trong đó có chứng khoán Nhật, USD, Bitcoin và vàng.

Tuy nhiên, chỉ có USD và chứng khoán Nhật trụ được trước áp lực bán gia tăng trở lại. Trong khi đó, Bitcoin và vàng suy yếu.

Giá vàng miếng liệu có giảm? Ảnh: HH

Vàng trở lại với quy luật thường thấy, giảm khi đồng USD tăng giá. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý chưa hưởng lợi từ những bất ổn địa chính trị gia tăng trên thế giới.

Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới tăng gần 0,5% khi mở cửa phiên 6/8 (thị trường New York) lên 103,2 điểm sau khi xuống ngưỡng 102,5 điểm cùng giờ phiên liền trước. Dù vậy, so với mức 105 điểm hồi tháng 7, chỉ số này vẫn đang ở xu hướng giảm.

Mặc dù giảm giá nhưng vàng vẫn được nâng đỡ khá mạnh mỗi khi giảm xuống dưới ngưỡng 2.390 USD/ounce.