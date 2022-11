Giá vàng hôm nay 10/11: Vàng trong nước giảm sâu

Giá vàng trong nước

Chiều ngày 10/11, giá vàng 9999 của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 14h42' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,3 triệu đồng/lượng 67,32 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,3 triệu đồng/lượng 67,3 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,3 triệu đồng/lượng 67,32 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC cập nhật đầu giờ chiều ngày 10/11

Mở cửa thị trường ngày 10/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h27' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h22' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,4 triệu đồng/lượng 67,42 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,4 triệu đồng/lượng 67,4 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,4 triệu đồng/lượng 67,42 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,3 triệu đồng/lượng 67,3 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,3 triệu đồng/lượng 67,3 triệu đồng/lượng

Biểu đồ giá vàng SJC từ 3-10/11

Kết thúc phiên giao dịch 9/11, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,50 triệu đồng/lượng - 67,52 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,40 triệu đồng/lượng - 67,40 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,50 triệu đồng/lượng - 67,50 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,40 triệu đồng/lượng - 67,40 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 10h20' hôm nay (ngày 10/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.709,7 USD/ounce, tăng 0,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.712,4 USD/ounce, tăng 0,4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.709 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.712 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 9/11 thấp hơn khoảng 6,2% (112 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 9/11.

Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động mạnh sau khi vọt lên trên ngưỡng 1.700 USD/ounce. Đồng USD suy yếu, trong khi giới đầu tư đánh cược vào một chính phủ Mỹ chia rẽ hơn khi Đảng của ông Trump trở lại.

Giá vàng biến động mạnh trên ngưỡng 1.700 USD/ounce. (Ảnh: Hoàng Hà)

Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Quốc hội Mỹ cho thấy sự trở lại của Đảng Cộng hòa của ông Donald Trump với sự thắng thế ở Hạ viện, trong khi 2 đảng rượt đuổi sát sao ở Thượng viện.

Với sự trở lại của Đảng Cộng hòa, nhiều khả năng Chính phủ Mỹ sẽ trở nên chia rẽ hơn. Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ xác định cấu trúc của Quốc hội Mỹ, từ đó tác động đến các chính sách tiềm năng trong tương lai. Các chính sách tài khoá của Mỹ có thể cũng sẽ thay đổi.

Cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra khi kinh tế Mỹ đang chao đảo và có nguy cơ rơi vào suy thoái.

Nhiều đại diện Đảng Cộng hoà muốn Đảng Dân chủ giảm mạnh chi tiêu để đổi lấy sự nhượng bộ cho việc nâng trần nợ công.

Giá vàng tăng trở lại trong vài ngày gần đây khi đồng USD suy yếu trong bối cảnh Mỹ công bố số liệu thị trường lao động không tích cực. Nó khiến nhiều người đánh cược vào khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải sớm tính tới kế hoạch đảo chiều nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dự báo giá vàng

Vàng tăng mạnh gần đây chủ yếu do hoạt động mua lại để trả hàng cho các hợp đồng bán khống trước đó. Sức cầu sẽ suy giảm khi hoạt động mua trả hàng kết thúc.

Các tín hiệu theo phân tích kỹ thuật cho thấy, mặt hàng kim loại quý cũng đang ở trong tình trạng không vững chắc ở trên ngưỡng 1.700 USD/ounce và cần thêm thời gian để kiểm chứng ngưỡng này.

Giới đầu tư đang chờ đợi thông tin lạm phát Mỹ, dự kiến được công bố vào hôm 10/11. Số liệu này sẽ ảnh hưởng nhiều tới quyết định của Fed, qua đó ảnh hưởng tới đồng USD và vàng.