Giá vàng lao dốc, xuống ngưỡng 68 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay (13/5) biến động mạnh. Mở cửa thị trường ngày hôm nay (13/5), giá vàng 9999 tại Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giao dịch ở mức 69,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 70,17 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 150 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Còn giá vàng 9999 tại Hà Nội được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji giao dịch ở mức 69,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 70,1 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 150 nghìn đồng ở mua vào và giảm 200 nghìn đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Sau đó, giá vàng 9999 tiếp tục giảm mạnh. Lúc 9h50' hôm nay (13/5), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng 9999 tại thị trường Hà Nội ở mức 69,4 - 70,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng cả ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Còn Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng điều chỉnh giảm giá vàng 9999 xuống mức 69,35 - 70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 250 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 150 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua, về mức 69,36 - 69,99 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đến đầu giờ chiều nay (13/5), giá vàng 9999 vẫn tiếp tục giảm, về ngưỡng 68 triệu đồng/lượng (mua vào) và ngưỡng 69 triệu đồng/lượng (bán ra). Cụ thể, lúc 14h45' ngày 13/5, giá vàng 9999 của SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 68,8 - 69,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 750 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 350 nghìn đồng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Còn giá vàng 9999 của Doji tại Hà Nội được giao dịch ở mức 68,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tới 15h40' ngày hôm nay (13/5), giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,8 triệu đồng/lượng 69,82 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,8 triệu đồng/lượng 69,80 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,70 triệu đồng/lượng 69,40 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,80 triệu đồng/lượng 69,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và Doji cập nhật lúc 15h40' ngày 13/5

Như vậy, so với đầu giờ sáng nay, giá vàng 9999 của SJC hiện đã giảm 750 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 350 nghìn đồng ở chiều bán ra. Còn giá vàng 9999 của Doji đã giảm 850 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 700 nghìn đồng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của giá vàng 9999 của SJC hiện là 1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới

Giá vàng trong nước vào hôm nay giảm mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng lao dốc. Tới 16h hôm nay (ngày 13/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.822,5 USD/ounce, giảm 1,2 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.820,8 USD/ounce, giảm 2,3 USD/ounce so với đầu giờ sáng.

Các chuyên gia nhận định, thị trường vàng đang ở "vùng nguy hiểm" khi giá ngày càng tiến sát mốc 1.800 USD/ounce. Giá vàng đang chịu nhiều áp lực khi giá USD đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 20 năm qua. Thị trường vàng bắt đầu rung lắc kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất cơ bản thêm 0,5% với mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Dù giảm mạnh nhưng giá vàng trong nước vẫn đắt hơn giá vàng thế giới tới gần 18 triệu đồng/lượng.

Anh Tuấn