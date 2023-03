Sau 3 phiên giảm liên tiếp từ đầu tuần với tổng mức giảm hơn nửa triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn hôm nay quay đầu tăng mạnh.

Chốt phiên hôm nay (23/3), giá vàng nhẫn 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại TP.HCM ở mức 54,9-55,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn được Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua - bán vào cuối phiên giao dịch hôm nay ở mức 54,85-55,95 triệu đồng/lượng, tăng 350 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng nhẫn trong nước đang dao động trong khoảng 1-1,1 triệu đồng/lượng.





Giá vàng nhẫn quay đầu tăng mạnh (Ảnh: Hoàng Hà)



Tương tự, giá vàng miếng trong nước hôm nay cũng quay đầu đi lên theo xu hướng của giá vàng thế giới.

Chốt phiên hôm nay (23/3), giá vàng miếng của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua. Còn kết phiên hôm nay, giá vàng miếng của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội tăng 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra; giá vàng miếng của Doji tại TP.HCM tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng miếng được SJC niêm yết vào lúc 15h51' và được Doji cập nhật vào lúc 15h57' như sau:





Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.550.000 đồng/lượng 67.270.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.550.000 đồng/lượng 67.250.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.550.000 đồng/lượng 67.270.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.600.000 đồng/lượng 67.350.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.600.000 đồng/lượng 67.200.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI chốt phiên 23/3

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay (23/3) tăng cao sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm %, từ 4,5-4,75% lên 4,75%-5%/năm.

Giá vàng thường suy giảm khi lãi suất tăng cao. Tuy nhiên, việc Fed tăng lãi suất 0,25 điểm % lần này đã được thị trường dự báo trước đã giúp giá vàng thế giới tăng vọt trở lại, từ đó giúp giá vàng trong nước trở lại xu hướng tăng.

Ngay sau quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm % của Fed vào đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng vọt trở lại vùng 1.970 USD/ounce. Giới phân tích nhận định, giá vàng thế giới tăng lên nhờ kỳ vọng Fed sẽ không đẩy lãi suất lên cao hơn nữa trong năm nay.

Lúc 16h18' hôm nay (ngày 23/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.975,9 USD/ounce, tăng 32,9 USD/ounce so với chốt phiên hôm qua.

Giá USD thế giới hôm nay giảm mạnh. Vào lúc 18h21' hôm nay (23/3, giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - ở mức 102,4 điểm. Giá USD ở các ngân hàng thương mại hôm nay (22/3) được giao dịch quanh mốc 23.300 đồng/USD (mua vào) và 23.670 đồng/USD (bán ra),

Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank có giá hơn 56,38 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế 10,89 triệu đồng/lượng.