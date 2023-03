Giá vàng hôm nay 23/3: Tăng đột biến sau quyết định của Fed Giá vàng hôm nay 23/3 trên thị trường quốc tế tăng cao sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản từ 4,5-4,75% lên 4,75%-5%/năm đúng như dự báo của thị trường.

Giá vàng trong nước hôm nay

Đầu giờ chiều 22/3, giá vàng 9999 của SJC không đổi so với buổi sáng.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 14h27' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 14h30' như sau:





Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.450.000 đồng/lượng 67.170.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.450.000 đồng/lượng 67.150.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.450.000 đồng/lượng 67.170.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.450.000 đồng/lượng 67.150.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.450.000 đồng/lượng 67.050.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ chiều 22/3

Mở cửa thị trường ngày 22/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 150 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 22/3





Biểu đồ giá vàng SJC từ 15-22/3

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66.600.000 đồng/lượng - 67.320.000 đồng/lượng

Doji Hà Nội: 66.65.000 đồng/lượng - 67.350.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 66.600.000 đồng/lượng - 67.300.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 66.650.000 đồng/lượng - 67.350.000 đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 22/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.617 đồng/USD, không đổi so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (22/3) được giao dịch quanh mốc 23.370 đồng/USD (mua vào) và 23.740 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h40' hôm nay (ngày 22/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.939,9 USD/ounce, giảm 25,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1961,1 USD/ounce, giảm 6,9 USD/ounce so với đêm qua.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Đêm 21/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.965 USD/ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.968 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 21/3 cao hơn khoảng 7,7% (141 USD/ounce) so với cuối năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 56,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21/3.

Giá vàng trên thị trường quốc tế lao dốc từ đỉnh 2.000 USD/ounce cho dù đồng USD cũng giảm mạnh. Những lo ngại về cuộc khủng hoảng ngân hàng lan từ Mỹ rộng ra khắp thế giới tạm thời lắng dịu.

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh, trong khi thị trường tài chính toàn cầu ổn định trở lại.

Giá vàng quay đầu giảm mạnh. (Ảnh: HH)

Tới đầu giờ sáng 21/3, giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 1.980 USD/ounce (tương đương khoảng 57,2 triệu đồng/lượng). Tới đêm cùng ngày (giờ Việt Nam), vàng xuống còn 1.965 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng tăng hơn 100 USD và có lúc lên trên ngưỡng 2.000 USD/ounce sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) hồi đầu tháng 3. Vàng được xem là một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn tài chính.

Nỗi lo về một cuộc khủng hoảng ngân hàng dịu bớt sau khi UBS tiếp quản Credit Suisse theo sự thúc giục của Chính phủ Thụy Sĩ.

Hôm 19/3 (rạng sáng 20/3 giờ Việt Nam), thị trường tài chính thế giới ghi nhận thêm một cú giải cứu lịch sử. Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS đã đồng ý “mua lại khẩn cấp” ngân hàng lớn thứ 2 nước này - Credit Suisse (có lịch sử 167 năm hoạt động) trong nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngân hàng lan ra châu Âu và thế giới.

Credit Suisse thoát khoảnh khắc sụp đổ của Lehman Brothers 15 năm trước.

Trước đó, ngân hàng trung ương nhiều nước và một số ngân hàng lớn trên thế giới đã có những động thái chung tay ngăn khủng hoảng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đã vào cuộc để giải quyết vụ sụp đổ hai ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank. Hay tuần trước, một số ngân hàng lớn dùng 30 tỷ USD để giải cứu ngân hàng First Republic Bank (Mỹ).

Những nỗ lực này khá tích cực. Thị trường tài chính toàn cầu đã bớt biến động mạnh.

Lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ cũng giảm khá mạnh xuống 3,48%, thay vì mức 3,7% cách đây một tuần, hay mức 4%/năm hồi đầu tháng 3/2023.

Dự báo giá vàng

Vàng giảm giá bất chấp đồng USD cũng giảm. Giới đầu tư đặt cược Fed sẽ không mạnh tay tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 21/3 (theo giờ Mỹ) sau khi thị trường tài chính ngân hàng rơi vào bất ổn hai tuần qua.

Hiện tại, giới đầu tư vẫn theo dõi và chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed.

Nếu Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản theo đúng như dự báo của thị trường thì đồng USD sẽ còn chịu áp lực suy giảm. Khi đó vàng được hỗ trợ và khó giảm sâu.

Ở chiều ngược lại, nếu Fed bất ngờ tăng mạnh lãi suất (thêm 50 điểm) và không như kỳ vọng của thị trường thì vàng có thể sẽ chứng kiến một đợt bán mạnh.

Về dài hạn, vàng chịu áp lực giảm vì Fed sẽ phải đảo chiều chính sách tiền tệ sau một chuỗi 8 lần tăng lãi suất vừa qua (và có thể tăng thêm 2-3 lần nữa).