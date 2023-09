Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá dầu kể từ 16h hôm nay.

Theo đó, giá xăng E5 tăng 720 đồng/lít, giá bán là 24.190 đồng/lít. Xăng RON 95 tăng 870 đồng/lít, giá bán là 25.740 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 540 đồng/lít, giá bán là 23.590 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng mạnh

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đồng thời chi quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít với xăng E5, RON95 và dầu diesel, dầu hỏa.

Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết ngày 31/3/2023 là hơn 5.640 tỷ đồng. Sang đến quý II, số dư tiếp tục tăng lên nhanh chóng do tăng cường trích lập, hạn chế chi quỹ.

Cụ thể, trong quý II/2023 (từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023), tổng số trích Quỹ Bình ổn giá là 1.779,2 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng số sử dụng quỹ chỉ là 5,91 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, số dư quỹ Quỹ Bình ổn giá đến hết ngày 30/6 lên tới 7.424,7 tỷ đồng.

Trong vòng hai tháng lại đây, giá xăng dầu tăng 6 lần liên tiếp, trong đó RON 95 sắp chạm ngưỡng 25.000 đồng/lít, trong khi Quỹ Bình ổn xăng dầu dư hơn 7.400 tỷ đồng (tính đến hết quý II) nhưng số chi Quỹ bình ổn giá lại khá nhỏ giọt. Dù vậy, trong thời gian này, mức độ trích lập quỹ đã giảm đáng kể để giảm bớt áp lực lên giá bán lẻ.

Ví dụ, tại kỳ điều hành ngày 21/7, giá xăng E5 tăng 1.220 đồng/lít, còn xăng RON95 tăng 1.300 đồng/lít, nhưng liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi quỹ bình ổn giá cho 2 loại xăng.

Đến kỳ điều chỉnh ngày 11/8, giá dầu diesel tăng mạnh tới 1.810 đồng/lít song liên Bộ cũng không chi Quỹ bình ổn giá cho mặt hàng này. Nhưng cũng dừng trích lập quỹ với tất cả các mặt hàng.

Trưa 21/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự Nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Lộc An và 2 người khác gồm:

Ông Trần Trác Việt Đức (SN 1990), Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và bà Đỗ Thị Tuyết Nga (SN 1979), Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt. Hai người này bị bắt tạm giam để điều tra cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.