Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 5 và tháng 6, lượng nhập khẩu xăng dầu các loại tăng lần lượt là 36,5% và 14,9%.

Trong nửa đầu năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu tới 5,2 triệu tấn xăng dầu các loại, với trị giá là 4,16 tỷ USD, tăng 8,8% về lượng nhưng giảm 16,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu do giá xăng dầu giảm mạnh, giá bình quân các mặt hàng xăng dầu trên thị trường Singapore trong 6 tháng đầu năm 2023 bằng 69,12-76,43% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022 - PV).

Trong đó, lượng dầu diesel nhập về đạt 2,82 triệu tấn, giảm gần 1% và lượng xăng nhập về đạt 1,11 triệu tấn, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 chủ yếu từ các thị trường: Hàn Quốc đạt 2,07 triệu tấn, tăng 7,4%; Singapore đạt 1,36 triệu tấn, tăng 113%; Malaysia đạt 885 nghìn tấn, tăng 13,3%.