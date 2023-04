Những mẫu xe sedan cỡ C trên thị trường giờ đã không còn được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt Nam nhưng đó là câu chuyện của các mẫu xe mới.

Còn trong tầm giá xe 500 triệu đồng ở thị trường xe cũ, các mẫu xe ở phân khúc này vẫn được không ít người dùng săn lùng. Dưới đây sẽ là một số mẫu xe sedan cỡ C cũ mà bạn có thể lựa chọn.

Mazda3

Mazda3 luôn là mẫu xe được người tiêu dùng đánh giá cao về thiết kế ngoại hình thể thao, khoang lái hiện đại. Đây cũng là những điểm mạnh của Mazda3 giúp chiếc xe này dù đã sử dụng 5-6 năm vẫn không có cảm giác lỗi thời.

Đáng chú ý, năm 2017, Mazda3 đã được nâng cấp giữa chu kỳ nên người mua sẽ nhận được nhiều trang bị tiện nghi và an toàn mới ở trên mẫu xe này. Những ai thích cảm giác lái, Mazda3 là chiếc xe có thể đáp ứng được điều này.

Nhưng nhược điểm của Mazda3 2017 nằm ở không gian hàng ghế sau chật, cách âm không tốt, các chi tiết như sơn hay nhựa ốp có chất lượng chưa cao.

Đổi lại, giá bán của Mazda3 1.5L cũ đời 2017 đang ở mức từ 460-520 triệu đồng, mềm nhất so với các đối thủ đồng hương.

Ford Focus

Ford Focus có tuổi đời khoảng 5-6 năm trở lại hiện đang giao dịch trên thị trường cũ hầu hết đều là đời xe cuối cùng được lắp ráp trước khi hãng xe Mỹ ngừng kinh doanh mẫu xe này tại Việt Nam.

Ford Focus được nhiều người đánh giá là hơi thiên về thiết kế cơ bắp đặc trưng của dòng xe Mỹ. Điểm mà người dùng cần quan tâm là từ đời 2017, Ford Focus đã bắt đầu chuyển sang sử dụng động cơ Ecoboost 1.5L.

Động cơ Ecoboost trên Ford Focus 2017 có công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm nên vượt trội so với phần còn lại ở trong cùng phân khúc lúc bấy giờ.

Ưu điểm của Ford Focus 2017 là cửa xe dày và nặng nên cho cảm giác đóng cửa chắc chắn. Cảm giác lái mạnh mẽ và vận hành đầm chắc của Focus chắc khó có mẫu xe đồng cấp nào vượt qua được nó.

Nhược điểm của xe là không gian ghế sau hạn hẹn, ồn gầm lớn, chi phí sữa chữa cao và không còn được bán tại Việt Nam. Trên thị trường ô tô cũ, Ford Focus 2017 chủ yếu được rao bán là bản Trend nên các trang bị tiện nghi cũng khá hạn chế. Giá của Focus cũ ở mức 420-450 triệu đồng.

KIA Cerato

Trong các mẫu xe sedan cỡ C đã qua sử dụng, KIA Cerato 2017 là một trong những sự lựa chọn mà người dùng có thể cân nhắc. Tại Việt Nam, tên gọi KIA Cerato được sử dụng cho phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ của dòng xe KIA K3 đã có mặt tại Việt Nam vào năm 2014.

Trên thị trường xe cũ, KIA Cerato 2017 đang được rao bán với 2 phiên bản 1.6L và 2.0L với giá bán đều dưới mức 500 triệu đồng. Là một mẫu xe Hàn nên KIA Cerato gây ấn tượng với người mua bằng các trang bị tiện ích cho cả ngoại nội thất.

Không gian ngồi bên trong của KIA Cerato 2017 khá rộng rãi, thoải mái, trang bị tiện nghi miên man. Nhưng theo đánh giá của nhiều khách hàng thì cảm giác lái đều khá "nhạt" tay, xe phù hợp với phái đẹp khi di chuyển trong phố hơn.

Động cơ 1.6L tạo ra sức mạnh 129 mã lực, mô-men xoắn 157 Nm có vẻ hơi yếu nên nếu mua, người dùng nên chọn bản động cơ 2.0L công suất 159 mã lực, mô-men xoắn 194 Nm thì sẽ hợp lý hơn.

Hyundai Elantra

So với KIA Cerato, Hyundai Elantra được định giá cao hơn nhưng trên thị trường xe cũ, mẫu xe cùng đời 2017 đến từ Hyundai lại không được như vậy, chỉ ngang bằng thậm chí thấp hơn.

Giá xe Hyundai Elantra 2017 cũ đang được bán ở mức 400-485 triệu đồng cho cả 2 phiên bản 1.6L và 2.0L. Một trong những lý do là Elantra 2017 vẫn chỉ là phiên bản cũ.

Dẫu vậy, đây vẫn là một chiếc xe được nhiều người đánh giá là mang hơi hướng thiết kế của châu Âu, đặc biệt chịu ảnh hưởng từ thiết kế của Audi. Chất lượng lắp ráp của Elantra do Thành Công đảm nhiệm vẫn nhỉnh hơn so với người "anh em" KIA do Thaco lắp.

Giống như KIA Cerato, Hyundai Elantra 2017 cũng mạnh ở các trang bị tiện nghi trên xe và có 2 tùy chọn động cơ với thông số sức mạnh tương tự. Điểm yếu của mẫu xe này là ít được ưa chuộng, cách âm kém, khả năng tiết kiệm nhiên liệu không cao.

