Audi A8L được làm mới nhưng giá bán có thể khó cạnh tranh với các 'đồng hương'

Sáng 8/7, hãng Audi giới thiệu mẫu sedan hạng sang cỡ lớn A8L 2022 tại Việt Nam với nhiều điểm mới trong thiết kế ngoại thất và trang bị. Audi A8L 2022 có 3 phiên bản: Base, Plus và bản 4 chỗ ngồi Premium. Tuy vậy, nhiều người không khỏi hụt hẫng khi giá bán chính thức của mẫu xe nhập khẩu từ Đức này chưa được đại diện Audi Việt Nam công bố.

Audi A8L 2022 được ra mắt vào sáng 8/7 tại Hà Nội.

Audi A8L mới tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng V6 3.0 TFSI với công nghệ Mild Hybrid (lai Hybrid nhẹ) và ngắt xy-lanh theo yêu cầu (Cylinder On Demand – COD) cho công suất 250 kW tương đương 340 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500Nm, hộp số tiptronic 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Về kích thước, Audi A8 2022 được đưa về Việt Nam đều là bản L (Long) với trục cơ sở kéo dài cùng ngoại hình to lớn và bề thế giống như các thế hệ trước. A8L có kích thước Dài x Rộng x Cao là 5.302 x 1.945 x 1.488 mm, trục cơ sở 3.128 mm. Audi A8L cũng là mẫu xe có chiều dài lớn nhất trong phân khúc sedan hạng sang fullsize.

Thiết kế ngoại thất của Audi A8L 2022 được tinh chỉnh nhẹ, lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù tái thiết kế theo hướng sang trọng với nhiều chi tiết mạ chrome. Đèn pha trước dùng công nghệ Matrix-LED và đèn hậu dùng công nghệ OLED tiêu chuẩn. Audi cũng trang bị cho chiếc A8L bộ mâm đa chấu 19 inch.

Bên cạnh những màu cơ bản như đen và trắng, màu xanh District Green được chọn là màu chủ đạo của mẫu Audi A8L 2022.

Khoang hành khách trên Audi A8L 2022 vẫn là sự rộng rãi và sang trọng đặc trưng của những chiếc sedan hạng sang cỡ lớn với ghế bọc da Valcona cao cấp cùng nhiều tấm ốp bằng gỗ óc chó đánh bóng tự nhiên.

Nhiều tiện nghi trang bị trên xe như như cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,1 inch, màn hình giải trí cảm ứng 8,6 inch kết hợp hệ thống thông tin giải trí MIB3 của Audi. A8L 2022 còn có hệ thống âm thanh Bang & Olufsen với 23 loa và âm ly cho công suất 1.920 W, cung cấp âm thanh ba chiều cho hành khách phía sau cho hai phiên bản Plus và Premium.

Hàng ghế sau luôn là vị trí được ưu ái trên các mẫu sedan hạng sang cỡ lớn với ghế massage, hộc giữ lạnh,.... Audi trang bị một cặp máy tính bảng màn hình full HD 10,1 inch để giải trí và đèn đọc sách Matrix LED có thể tháo rời. Ở phiên bản Premium cao cấp nhất, A8L chỉ có 4 chỗ ngồi với phần ốp trung tâm giữa hai ghế được nối dài và tách biệt.

Đại diện Audi cho biết, A8L 2022 có khoảng 40 hệ thống hỗ trợ lái xe, cùng với đó là hệ thống treo chủ động dự đoán tình huống. Từng bánh xe có thể điều chỉnh độ cứng mềm cho phù hợp với điều kiện đường sá thông qua một động cơ điện riêng.

Trong buổi lễ ra mắt Audi A8L 2022, đại diện hãng xe Đức chưa công bố mức giá chính thức cho các phiên bản của mẫu xe này với lý do xe chưa hoàn tất thủ tục đăng kiểm tại Hà Nội và TP.HCM nên chưa thể tính toán chính xác giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, vị này cho biết, giá của bản Base sẽ vào khoảng gần 6 tỷ đồng, còn hai bản Plus và Premium sẽ từ 6-7 tỷ đồng. Do tình hình thiếu hụt nguồn cung toàn cầu do thiếu chip nên khách hàng vẫn sẽ phải chờ ít nhất 6 tháng mới có xe.

Tại Việt Nam, Audi A8L nằm chung phân khúc với nhiều dòng xe Đức khác như Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series. Dù được đánh giá là có kiểu dáng thời trang, trang bị nhiều công nghệ, cảm giác lái tốt nhưng các thế hệ trước đây của Audi A8L có mức giá cao hơn hẳn so với đối thủ khiến mẫu xe này ít được khách hàng lựa chọn.

Audi A8L 2022 Mercedes-Benz S-Series 2021 BMW 7-Series 2021 Audi A8L 55 TFSI Quattro (Base) Khoảng 5,9 tỷ đồng (dự đoán) Mercedes-Benz S 450 4MATIC 4,879 tỷ BMW 730 Li M Sport 4,499 tỷ Audi A8L 55 TFSI Plus Khoảng 6,4 tỷ đồng (dự đoán) Mercedes-Benz S 450 5,059 tỷ BMW 730 Li Pure Excellence 5,199 tỷ A8L 55 TFSI Premium Khoảng 6,7 tỷ đồng (dự đoán) Mercedes-Benz S 450 4MATIC Luxury 5,379 tỷ BMW 740 Li Pure Excellence 6,289 tỷ Mercedes-Benz S 450 Luxury 5,549 tỷ Mercedes-Benz S 500 6,599 tỷ

Hiện nay, Mercedes-Benz S-Class có giá từ 4,879-6,599 tỷ cho 5 phiên bản. Còn 3 phiên bản đang được bán tại Việt Nam của BMW 7-Series có giá từ 4,499-6,289 tỷ đồng. Như vậy, với mức giá dự kiến từ gần 6 tỷ đến dưới 7 tỷ cho 3 phiên bản của mình, Audi A8L đang có giá cao nhất nếu so với các đối thủ đồng hương.

Tuy vậy, với phân khúc xa xỉ như sedan hạng sang fullsize, giá tiền có lẽ không phải là điều khách hàng quá bận tâm. Ở lần làm mới này, Audi muốn mang đến cho phân khúc sự mới lạ, giàu tính nghệ thuật và nhắm tới tệp đối tượng khách hàng trẻ trung hơn.

Hoàng Hiệp

Bạn có góc nhìn nào về câu chuyện trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!