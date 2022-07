Mercedes và Audi đồng loạt triệu hồi xe tại Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa chấp thuận liền một lúc 2 chương trình triệu hồi xe của Mercedes-Benz Việt Nam và công ty TNHH Ô tô Á Châu - đơn vị nhập khẩu và phân phối các sản phẩm của Audi tại Việt Nam vì lỗi phát sinh trên một số sản phẩm.

Cụ thể, các dòng xe của Mercedes-Benz thuộc diện triệu hồi lần này bao gồm GL450 4MATIC, ML350/500 4MATIC (số loại 164) và R280/300, R350, R350 4MATIC, 500 4MATIC (số loại 251) được sản xuất trong thời gian từ 5/2008 đến 11/2011. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm, có tổng cộng 76 chiếc Mercedes-Benz tại Việt Nam cần triệu hồi.

GL450 4MATIC là một trong các dòng xe của Mercedes-Benz phải triệu hồi trong đợt này. (Ảnh: MBV)

Theo đại diện hãng Mercedes-Benz Việt Nam, nguyên nhân là do vỏ của bầu trợ lực phanh có thể bị rò rỉ do sự ăn mòn ở khu vực mối ghép sau thời gian dài sử dụng và do tiếp xúc nhiều với môi trường nước, ẩm. Điều này dẫn đến lực hỗ trợ phanh sẽ giảm, dẫn đến phải tăng lực bàn đạp phanh để giảm tốc xe, có thể kèm theo tiếng rít hoặc tiếng ồn khi đi đạp phanh.

Nghiêm trọng hơn, sự ăn mòn có thể dẫn đến hỏng cơ cấu cơ khí bên trong bầu trợ lực phanh trong quá trình vận hành, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn do không thể giảm tốc xe bằng phanh chân.

Để khắc phục, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý các xe trong diện triệu hồi trong thời gian từ 30/6/2022 đến 31/12/2027. Dự kiến, thời gian khắc phục cho mỗi xe hết khoảng 3 giờ.

Vào giữa tháng 6 vừa qua, Mercedes-Benz Việt Nam cũng tiến hành triệu hồi tổng cộng 144 chiếc thuộc các dòng GLE 450, AMG GLE 53 Coupe và GLS 450 sản xuất từ tháng 7/2019 đến tháng 11/2021 do lỗi liên quan tới bu lông bắt dây điện 48V vào thân xe có thể gây cháy xe.

33 chiếc sedan hạng sang Audi A8 cũng thuộc diện phải triệu hồi tại Việt Nam. (Ảnh: Oto.vn)

Trong khi đó, thương hiệu xe sang đồng hương của Mercedes-Benz là Audi cũng thông báo triệu hồi 33 chiếc Audi A8 tại Việt Nam (sản xuất từ năm 2014-2016 tại Đức) theo chương trình triệu hồi số hiệu 21H7 của hãng Audi AG.

Nguyên nhân được xác định là lưới lọc dầu trong bộ phận cấp dầu cho bộ tăng áp của động cơ có thể bị tắc nghẽn do cặn, ảnh hưởng đến khả năng bôi trơn cho cơ cấu hoạt động của bộ tăng áp, dẫn đến giảm công suất hoặc thậm chí chết máy đột ngột.

Để khắc phục lỗi trên, đại diện hãng Audi tại Việt Nam sẽ tiến hành thay thế lưới lọc cũ bằng chiếc mới có kích thước lớn hơn trên những xe bị ảnh hưởng. Thời gian triệu hồi từ 1/7/2022 đến 30/6/2025 với thời gian khắc phục khoảng 1,5 giờ cho mỗi xe.

Trước đó, liên tiếp vào tháng 4 và vào đầu tháng 5/2022, Audi Việt Nam đã thông báo triệu hồi 301 chiếc Q5 sản xuất từ 2009-2012 do lỗi túi khí Takata và 848 chiếc Q5 sản xuất từ 2017-2022 để lắp thêm miếng bảo vệ xung quanh hộp điều khiển.

Hoàng Hiệp

Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!