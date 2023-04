Hiện tại dù sức mua giảm mạnh trên toàn thị trường nhưng mới đây, Honda Việt Nam vừa ra thông báo chính thức về việc điều chỉnh giá bán lẻ cho 24 mẫu xe máy.

Theo đó, giá niêm yết xe máy Honda phổ thông đều tăng từ 300.000 đồng đến cao nhất 2 triệu đồng so với giá niêm yết trước đây, áp dụng chính thức từ ngày 1/4.

24 mẫu xe máy Honda được điều chỉnh tăng giá niêm yết từ đầu tháng 4. Ảnh: Y Nhuỵ .

Mức tăng mạnh nhất lên đến 2 triệu đồng thuộc về mẫu xe tay ga phân khối lớn Honda SH350i, lên 150,99-152,49 triệu đồng. Honda Vision bản tiêu chuẩn có giá bán lẻ đề xuất mới ở mức 31,69 triệu đồng tăng 400.000 đồng, bản thể thao tăng thêm 500.000 đồng, lên mức 37,09 triệu đồng.

Mẫu xe SH Mode cũng được điều chỉnh lên thành 58,19-64,99 triệu đồng, còn SH 125i có giá niêm yết mới từ 75,29 triệu đến 84,99 triệu đồng. Đồng mức tăng 500.000 đồng.

Đối với Honda Vario 160, giá bán các phiên bản sẽ tăng thêm 300.000 đồng, thành 51,99-56,49 triệu đồng. Honda Air Blade 160 cc tăng mạnh đến 700.000 đồng, kéo giá xe lên đến 56,69-57,89 triệu đồng.

Bảng giá xe máy Honda áp dụng từ 1/4.

Trong 2 năm qua, đây là lần điều chỉnh giá thứ 3 của Honda. Lần gần đây nhất là trong năm 2022 cũng vào ngày 1/4. Lý giải về nguyên nhân tăng giá lần này, hãng xe Nhật cho biết do "biến động kinh tế toàn cầu ảnh hưởng tới thị trường nguyên vật liệu, dẫn đến sự thay đổi giá bán các nguyên liệu đầu vào có tác động trực tiếp lên giá thành sản xuất".

Tuy nhiên, trên thực tế phần lớn lâu nay khách hàng hàng hiếm khi mua được đúng giá niêm yết của Honda bởi chính sách kinh doanh từ hãng xe Nhật là "mua đứt bán đoạn" cho đại lý (HEAD). Vì thế khi nhu cầu thị trường tăng với một mẫu xe nào đó, các HEAD cũng sẽ mặc sức tăng giá mà không bị hãng xe kìm hãm. Đây là tình trạng đã thấy trên các mẫu Honda SH 125/150i, SH Mode...

Theo báo cáo mới nhất từ Honda Việt Nam, trong tháng 2/2023, công ty đã bán 140.669 xe máy ra thị trường trong nước, giảm 36,8% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mẫu xe bán chạy Honda Wave Alpha cũng đã giảm 42,6% doanh số so với tháng 1 và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở dòng xe ga Vision, doanh số bán giảm 34,9% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng với dòng xe côn tay Winner X, doanh số bán giảm 27,0% so với tháng trước và giảm 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái.