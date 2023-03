Cuối tháng 3, nhiều đại lý Honda trên khắp cả nước đang đồng loạt giảm giá mạnh các mẫu xe máy. Trong đó, Honda SH 350i đời cũ 2022 hiện giảm sâu với mức giá bán ra thị trường thấp hơn đáng kể so với giá đề xuất hãng.

Cụ thể, SH 350i bản cao cấp đang được các đại lý ở Hà Nội chào bán từ 126-129 triệu đồng, thấp hơn đến 22,99 triệu đồng so với giá niêm yết (148,99 triệu đồng); bản đặc biệt cũng giảm sâu chỉ còn 130-131 triệu đồng, thấp hơn 20 triệu so với giá hãng 149,99 triệu đồng và giá bản thể thao tại đại lý hiện nay là 131 triệu, giảm 19,5 triệu so với giá đề xuất.

Trong khi đó, giá xe đời 2023 hiện dao động từ 131-136 triệu đồng, dưới giá đề xuất 14,5-20 triệu đồng. Như vậy so với tháng trước, giá xe SH 350i đã hạ thêm 3-9 triệu đồng.

Nguyên nhân của đợt giảm giá sâu trên là do số lượng SH 350i đời cũ 2022 tại các đại lý vẫn còn tồn nhiều. Trong khi đó, nguồn cung xe 2023 từ Honda Việt Nam khá dồi dào.

Bên cạnh đó, sức mua trên thị trường những tháng đầu năm đang sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái cũng là một trong những tác động chính khiến xe "ế ẩm".

So với mức chênh 60-70 triệu đồng cách đây 6-7 tháng, thì giá bán hiện tại của SH 350i sẽ giúp người dân dễ tiếp cận hơn.

Tại Việt Nam, Honda SH 350i lắp ráp trong nước chính thức ra mắt người tiêu dùng từ tháng 11/2021. Xe sử dụng động cơ eSP+ với dung tích 329,6cc, SOHC xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử PGM-Fi. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 29,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm tại 5.250 vòng/phút.

Honda SH 350i sở hữu nhiều trang bị hiện đại như đèn cảnh báo tự động khi phanh gấp, chìa khoá thông minh Smart Key chống trộm, hệ thống kiểm soát lực kéo HTSC giúp giảm thiểu tình trạng trượt bán, hệ thống phanh đĩa cho cả 2 bánh trước và sau được tích hợp ABS 2 kênh…

Tuy nhiên, bên cạnh hàng loạt các ưu điểm công nghệ thì SH350i 2022 cũng có một số các nhược điểm nhất định như thiết kế xe khá nặng và cồng kềnh với khối lượng lên tới 172kg, chiều cao yên 810mm, chỉ phù hợp với những người có chiều cao trên 1m75 và phải có bằng lái xe mô tô phân khối lớn. Bình xăng SH350i ở dưới yên xe nên giảm không gian chứa đồ. Mẫu xe này cũng tốn nhiên liệu hơn những dòng xe tay ga khác nhà Honda.