Giải golf quyên góp 2,3 tỷ đồng cho học sinh nghèo vượt khó

Giải năm nay quy tụ gần 240 golfer tranh tài, trong đó có nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân, MC Quỳnh Hoa, MC Mai Ngọc, nữ diễn viên Lương Thanh Hằng…

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi dịch bệnh trong ba năm qua song đông đảo nhà tài trợ, các tấm lòng hảo tâm và golfer vẫn tiếp tục đồng hành và ủng hộ giải đấu.

Giải golf quyên góp được hơn 2 tỷ đồng cho học sinh nghèo vượt khó

Giải golf từ thiện thường niên “Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids” lần thứ 15-2022 do báo Đầu tư tổ chức kết thúc thành công bằng gala trao giải tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Theo ban tổ chức, giải năm nay đã huy động được hơn 2,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hiện vật khác từ các nhà tài trợ hảo tâm và VĐV dự giải. Số tiền này được trao tận tay các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp cơ sở học tập tại 50 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Diệp Chi