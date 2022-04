Giải Marathon vì ATGT lần thứ nhất năm 2022

Giải Marathon vì ATGT năm 2022 quy tụ 1.000 VĐV tham gia tranh tài ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Sau gần nửa ngày thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 8 giải nhất, 8 giải nhì và 8 giải ba ở các cự ly cho cả nội dung của nam và nữ.

Giải Marathon vì ATGT nằm trong chuỗi hoạt động Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, nhằm mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Giải chạy có ý nghĩa rất nhân văn

Ngoài ý nghĩa thu hút sự quan tâm của người dân, lan tỏa hành vi ứng xử văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông tại Việt Nam.

Tại giải năm nay, toàn bộ số tiền thu được từ bán vé và tài trợ, sau khi trừ các chi phí, Ban Tổ chức sẽ chuyển vào Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông.

Diệp Chi