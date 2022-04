Giải pháp canh tác khoai tây bền vững ở khu vực Tây Nguyên

Hội thảo trực tuyến “Giải pháp canh tác khoai tây bền vững” đã diễn ra với sự phối hợp của các viện, trường, trung tâm và thu hút sự tham gia của hơn 200 hộ nông dân. Hội thảo được truyền hình trực tiếp tại 3 điểm cầu: Cánh đồng khoai tây của nông dân huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây và Rau & Hoa Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI).

Yếu tố bền vững trong nông nghiệp được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu

Sự hợp tác giữa ba đơn vị lớn PepsiCo Việt Nam, ADAMA và Lion Agrevo đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất khoai tây bền vững, tăng tỉ lệ khoai tây nội địa trong hoạt động chế biến thực phẩm. Sản phẩm khoai tây thu được không chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn nội địa mà còn có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức hội thảo

Trong mô hình canh tác bền vững, phía doanh nghiệp đã chủ động liên kết cung cấp vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Tập đoàn ADAMA chịu trách nhiệm nghiên cứu, cung cấp một số sản phẩm thuốc bảo vệ sinh học nhằm trừ tuyến trùng, bệnh héo xanh và bệnh mốc sương. Thực tế bước đầu được bà con nông dân ghi nhận tỷ lệ sâu bệnh thấp hơn so với ruộng đối chứng.

Ông Nguyễn Viết Linh - Tổng Giám đốc Lion Agrevo cũng chia sẻ: "Với mục tiêu là bạn đồng hành cùng người nông dân, chúng tôi cam kết luôn mang đến những giải pháp, sản phẩm tốt nhất, thân thiện nhất đến cho nhà nông Việt Nam".

Hiệu quả thực tế từ cánh đồng canh tác khoai tây ở Gia Lai

Qua hội thảo, bà con nông dân có cơ hội chứng kiến năng suất thực tế tại cánh đồng khoai tây của anh Mai Ngọc Dũng ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai với diện tích gần 30ha, trồng từ 6/12/2021. Đến cuối vụ, năng suất đạt khoảng 29 tấn/ha, cao hơn hẳn các vụ mùa trước đó.

Cơ giới hóa quá trình phun tưới

Thực tế chứng minh, Gia Lai rất thích hợp cho cây khoai tây phát triển. Với nhiệt độ ban ngày khoảng 22-25 độ C và 16-18 độ C vào ban đêm cùng chất đất đỏ bazan tơi xốp chính là những yếu tố để giống FL2215 do công ty PepsiCo cung cấp đạt năng suất cao nhất. Từ thành công bước đầu của mô hình này, Gia Lai cũng hứa hẹn trở thành vùng nguyên liệu chính cung cấp khoai tây cho cả nước.

Nỗ lực chinh phục người tiêu dùng với nguồn khoai tây nội địa

Để có được những sản phẩm chất lượng quốc tế đến tay người tiêu dùng, PepsiCo không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm để xây dựng vùng nguyên liệu trong nước. Song song đó, công ty luôn tính đến tính ổn định, bền vững của dự án, vấn đề hỗ trợ đầu ra, chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông dân.

Chinh phục người tiêu dùng từ chính cánh đồng khoai tây trong nước

PepsiCo với mảng sản xuất thực phẩm với nhãn hiệu Lay’s - Thương hiệu Snack Khoai Tây số 1 thế giới (theo kết quả khảo sát 2019 - 2020 của Euromonitor International Limited; thực phẩm đóng gói; theo định nghĩa của snack khoai tây, tất cả các kênh bán lẻ, doanh số bán lẻ) - luôn tâm niệm rằng: “Yếu tố quyết định sự thành công của thương hiệu Lay’s chính là chất lượng khoai tây được sản xuất trong các mô hình khoai tây bền vững tại Việt Nam". Theo đại diện thương hiệu, những nỗ lực của PepsiCo Việt Nam đều nhằm nâng cao chất lượng khoai tây nội địa, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để mang đến sản phẩm hảo hạng ở tất cả các quốc gia mà Lay’s đặt chân tới.

Doãn Phong