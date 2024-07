Ông Lê Văn Phú - CEO SencomZ tham dự CCloud Talk do CMC Telecom tổ chức

Trong ngành Thương mại điện tử, việc chọn lựa một nền tảng hạ tầng công nghệ phù hợp là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành công của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc tối ưu hóa chi phí vận hành, nâng cao hiệu suất và đảm bảo an toàn thông tin khách hàng. CMC Cloud, với giải pháp Platform as a Service (PaaS) tiên tiến và linh hoạt, đã khẳng định vị thế của mình như một đối tác chiến lược quan trọng cho các doanh nghiệp thương mại điện tử, bao gồm cả SencomZ.

Ông Lê Văn Phú, CEO SencomZ chia sẻ: "Việc lựa chọn CMC Cloud là đối tác cung cấp hạ tầng cloud không chỉ là một quyết định kinh doanh mà còn là sự đảm bảo về sự bảo mật và hiệu suất cho hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi đã chứng kiến sự khác biệt rõ rệt mà CMC Cloud mang lại, đặc biệt là khả năng linh hoạt và tự động hóa trong việc quản lý tài nguyên và xử lý lượng truy cập lớn trong các sự kiện thương mại điện tử như Black Friday và các livestream bán hàng".

CMC Cloud hỗ trợ 24/24, đảm bảo hạ tầng ổn định cho các dịp flash sale mọi khung giờ

CMC Cloud không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ hạ tầng cloud mà còn thay đổi cách thức thanh toán từ mô hình phí cố định sang thanh toán theo tài nguyên sử dụng. Điều này giúp cho Sencom Z có thể linh hoạt tăng giảm tài nguyên theo nhu cầu kinh doanh thực tế mà không gặp phải những ràng buộc về chi phí cố định. Hơn nữa, việc tự động hóa quy trình nâng cấp hệ thống và tài nguyên giúp cho SencomZ tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả vận hành.

Một trong những thử thách lớn của các doanh nghiệp thương mại điện tử là xử lý đồng thời lượng truy cập lớn trong các sự kiện thời gian thực như Black Friday hay các livestream bán hàng. CMC Cloud đã chứng minh khả năng trong việc đáp ứng và duy trì hiệu suất cao trong những tình huống này, giúp SencomZ đảm bảo trải nghiệm mua sắm trực tuyến mượt mà và không gián đoạn cho người dùng.

Bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu của SencomZ và CMC Cloud. CMC Cloud tuân thủ mọi quy định về bảo mật và luật pháp lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, đảm bảo rằng dữ liệu của người dùng Sencom Z luôn được bảo vệ một cách tối đa và tuân thủ các quy định pháp luật nghiêm ngặt.

CMC Cloud không chỉ đơn thuần là một nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng cloud mà còn là một đối tác chiến lược đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghệ tại Việt Nam. Việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm công nghệ Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn nâng cao uy tín của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Với giải pháp CMC Cloud, Sencom Z đã đạt được một sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất cao, tính linh hoạt và bảo mật vững chắc. Đây không chỉ là một bước tiến lớn trong việc phát triển thương mại điện tử mà còn là sự đảm bảo cho tương lai số hóa của doanh nghiệp.

SencomZ đánh giá cao các giải pháp cloud trong ngành retail từ CMC Cloud

Talkshow ứng dụng cloud trong đa lĩnh vực Ccloud Talk là chuỗi talkshow do CMC Telecom tổ chức, phát sóng thường xuyên trên kênh youtube CMC Cloud. Tại đây, khán giả sẽ được lắng nghe “tổng chỉ huy” công nghệ của các doanh nghiệp đã khẳng định vị thể trong nhiều lĩnh vực chia sẻ mô hình triển khai điện toán đám mây vào hệ thống chuyển đổi số. Qua đó, CMC Telecom hi vọng, khán giả sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích, góp phần chuyển đổi số thành công.

Thúy Ngà