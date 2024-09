Đối phó tình trạng bỏ quên trẻ trên xe đưa đón

Dù đã có nhiều thông tin cảnh báo nhưng tình trạng trẻ bị bỏ quên trên xe đưa đón vẫn xảy ra và gây ra những hậu quả đau lòng. Theo các chuyên gia, những câu chuyện thương tâm có thể tránh được nếu việc quản lý hoạt động của xe đưa đón được thực hiện bài bản, chặt chẽ và có trách nhiệm hơn.

Xe buýt đưa đón luôn tiềm ẩn nguy cơ trẻ bị bỏ quên. Ảnh minh hoạ: Straitstimes

Do đó, Quốc hội khóa XV mới đây đã thông qua quy định quản lý hoạt động xe đưa đón học sinh tại hai dự thảo: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ 1/1/2025. Cụ thể trong chương III: “Quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe”.

Hy vọng khi đã có chế tài siết chặt quản lý hoạt động này, những câu chuyện đau lòng vì trẻ bị bỏ quên trên xe sẽ không còn xảy ra.

Giải pháp hỗ trợ mỗi chuyến xe đưa đón an toàn

Tại nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản sau khi những sự việc đáng tiếc xảy ra chính quyền đã bổ sung và thông qua những điều luật bắt buộc nhằm đem đến một giải pháp để chống bỏ quên trẻ trên xe.

Trong số các giải pháp được nhiều nước áp dụng thì cho đến nay, hệ thống chống bỏ quên trẻ trên xe "Sleeping Child Check" là một giải pháp tối ưu và được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Giải pháp công nghệ thông minh bảo vệ trẻ an toàn trên mỗi chuyến xe

Với cơ chế hoạt động đơn giản, hệ thống tự động kích hoạt khi nổ máy và khi kết thúc hành trình tài xế phải đi về cuối xe để tắt hệ thống báo động. Trường hợp tài xế quên không kiểm tra và không bấm nút xác nhận ở cuối xe, khi rời khỏi xe, hệ thống cảnh báo sẽ hú còi báo động.

Tài xế phải kiểm tra và bấm nút tắt báo động gắn ở phía cuối xe. Ảnh minh hoạ

Theo Ecall, thiết bị cảnh báo chống bỏ quên trẻ trên xe Ecall SCC-34 là một sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Luật An toàn Xe buýt Trường học của Mỹ, lắp đặt trên 10.000 xe buýt tại Mỹ, sản phẩm đã xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia, đạt chứng chỉ chất lượng kép ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Tài xế phải nhấn vào nút xác nhận phía cuối trước khi rời khỏi xe

Thiết bị Ecall hứa hẹn hỗ trợ mỗi chuyến xe chở trẻ em trở nên an toàn hơn, việc lắp đặt đơn giản, triển khai đồng bộ nhanh chóng, độ bền cao, dễ sử dụng, dễ thao tác cho cả tài xế lẫn người phụ trách đưa đón trẻ.

Giải pháp hiện đã có mặt tại Việt Nam và Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ecall là đơn vị đại diện phân phối, lắp đặt và bảo hành sản phẩm trên toàn Việt Nam.

Mô phỏng hoạt động của thiết bị chống bỏ quên trẻ trên xe Ecall SCC-34

Nguyên lý hoạt động đơn giản của “thiết bị cảnh báo chống bỏ quên trẻ trên xe Ecall” là một giải pháp hữu hiệu, đã được áp dụng tại nhiều quốc gia. Đây cũng là một giải pháp tham khảo dành cho các nhà trường cũng như đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là trong thời điểm “Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15” chuẩn bị có hiệu lực.

Tại Việt Nam, Ecall được biết đến là một đơn vị hàng đầu trong việc triển khai cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông minh ứng dụng trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp. Công ty với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo trực tiếp từ các hãng uy tín, cam kết cung cấp những tư vấn về giải pháp, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống. Luôn đồng hành và đem đến cho khách hàng những giải pháp hiệu quả.

