Giải toả 300 tỷ sau khi ông Johnathan Hạnh Nguyễn xin dừng cấp phép hãng bay

Trong văn bản báo cáo, Thứ trưởng GTVT Lê Anh Tuấn ký nêu rõ, ngày 15/11 Cục Hàng không Việt Nam có báo cáo về việc Công ty IPP Air Cargo xin dừng cấp phép bay.

Hồ sơ và dừng thủ tục cấp giấy phép là mong muốn chủ quan của doanh nghiệp, không liên quan đến quá trình tiếp nhận hồ sơ, xem xét thẩm định hồ sơ từ Cục Hàng không đến Bộ GTVT và Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 89 của Chính phủ.

Phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đã qua bước tổ chức thẩm định tại Cục Hàng không và báo cáo Bộ GTVT kết quả thẩm định nên không được hoàn trả lại, vẫn nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

IPP Air Cargo đưa ra lý do tình hình biến động và bất ổn của thị trường hàng hóa toàn cầu để dừng cấp phép hãng bay sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục. Ảnh: IAC.



Số tiền được phong tỏa trong ngân hàng để làm vốn điều lệ (300 tỷ đồng) sẽ được giải tỏa theo đề nghị giải tỏa của IPP Air Cargo kèm theo một trong các giấy tờ sau: giấy phép do Cục Hàng không Việt Nam cấp; hoặc thông báo từ chối cấp giấy phép của Cục Hàng không; hoặc văn bản của phía Công ty IPP về việc không tiếp tục xin giấy phép.

Như vậy, đề nghị xin dừng cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hoá hàng không của Công ty cổ phần IPP Air Cargo về cơ bản đã được Cục Hàng không xem xét, xử lý theo quy định.

Khi thị trường vận tải hàng không thế giới, trong nước có sự hồi phục, ổn định và IPP Air Cargo có nhu cầu xin cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không mới thì IPP Air Cargo phải thực hiện nộp lại hồ sơ cấp phép từ đầu, theo đúng chủ trương và quy định của nhà nước tại thời điểm nộp hồ sơ.

Trước đó, vào cuối tháng 10 vừa qua, Bộ GTVT nhận được văn bản số 127 của Công ty cổ phần IPP Air Cargo với đề nghị xin dừng cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không IPP Air Cargo.

Lý do được IPP Air Cargo đưa ra là do tình hình biến động và bất ổn của thị trường hàng hóa toàn cầu hiện nay, cũng như dự báo khó khăn của ngành vận chuyển hàng hóa trong vài năm tới do biến động về giá nhiên liệu, nguy cơ suy thoái kinh tế diện rộng nên doanh nghiệp đề nghị xin được rút hồ sơ và xin dừng cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không.