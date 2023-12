{"article":{"id":"2225732","title":"Giám đốc Bệnh viện 108 nhận hàm giáo sư đại học ở Đức","description":"Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhận quyết định bổ nhiệm Giáo sư của Đại học Tubingen (Đức) ngày 11/12. Quyết định này có hiệu lực 6 năm, từ 2024 tới 2029.","contentObject":"<p>Tiến sĩ Lê Hữu Song, <a href=\"https://vietnamnet.vn/benh-vien-108-tag17339300070818786831.html#:~:text=6-,PGS.,Trung%20%C6%B0%C6%A1ng%20Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i%20108.\" target=\"_blank\">Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108</a> (Hà Nội), nhận quyết định bổ nhiệm Giáo sư của Đại học Tubingen, CHLB Đức, vào ngày 11/12. Quyết định này có hiệu lực 6 năm, bắt đầu từ tháng 1/2024 đến hết năm 2029.</p>

<p>Năm 2001, ở tuổi 31, bác sĩ Song được giới thiệu với Giáo sư Peter Kremsner, khi đó là Trưởng khoa Ký sinh trùng, nay là Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới, Trường Đại học Tubingen (Đức), để làm nghiên cứu sinh.</p>

<p>Ba năm sau, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học Sinh học phân tử. Đến nay, Tiến sĩ Song đã tham gia nhiều chương trình, đề tài hợp tác với Đại học Tubingen, đặc biệt là thành lập Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt-Đức (VG-CARE) thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào năm 2017.</p>

<p>Bước phát triển đột phá này còn mở ra các mối quan hệ hợp tác với các trung tâm nghiên cứu lớn của Đức như Đại học Hamburg, Heidelberg, Robert Kock, Luebeck… và tiếp tục mở rộng thêm với các trung tâm nghiên cứu của Pháp, Anh, Hà Lan, Malaysia….</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giamdoc-108-1198.png?width=768&s=FvGx3hrHnG9LjvH4TSibuw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giamdoc-108-1198.png?width=1024&s=W5-gWGh1GqfDadGEC7YHQg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giamdoc-108-1198.png?width=0&s=hIXcaj3s1aVcKJdbIXnAig\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giamdoc-108-1198.png?width=768&s=FvGx3hrHnG9LjvH4TSibuw\" alt=\"giamdoc 108.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giamdoc-108-1198.png?width=260&s=N2ortCytAHVIuQrADZh1tw\"></picture>

<figcaption><em>GS.TS Kremsner trao quyết định bổ nhiệm Giáo sư của Trường Đại học Tuebingen, Đức cho bác sĩ Lê Hữu Song. Ảnh: BVCC</em></figcaption>

</figure>

<p>Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện có 142 giảng viên cơ hữu, trong đó có 6 giáo sư (1 giáo sư tại đại học nước ngoài), 31 phó giáo sư, 106 tiến sĩ.</p>

<p>TS Lê Hữu Song (53 tuổi, quê Hà Tĩnh), công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 1994, chuyên ngành Truyền nhiễm và Sinh học phân tử. Tháng 10/2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kế hoạch tổng hợp Bệnh viện. 9 năm sau, ông giữ chức vụ Giám đốc. Tháng 11/2023, ông được phong quân hàm Thiếu tướng. </p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702292657712\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2198533\"><a href=\"/benh-vien-trung-uong-quan-doi-108-co-giam-doc-moi-2198533.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/6/benh-vien-trung-uong-quan-doi-108-co-giam-doc-moi-223.png?width=0&s=IRwE1j9XcFZMno6T86cQgA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/6/benh-vien-trung-uong-quan-doi-108-co-giam-doc-moi-223.png?width=260&s=aymyUvyVTZ4lx3Q7D2WH-A\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/benh-vien-trung-uong-quan-doi-108-co-giam-doc-moi-2198533.html\">Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có giám đốc mới</a><span class=\"summary__content-desc\">PGS.TS Lê Hữu Song vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ông từng là một trong 3 người xuất sắc nhất khi tốt nghiệp đại học được chọn về làm việc tại bệnh viện này.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/giam-doc-benh-vien-108-nhan-ham-giao-su-dai-hoc-o-duc-2225732.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giam-doc-benh-vien-108-nhan-ham-giao-su-dai-hoc-o-duc-1196.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giam-doc-benh-vien-108-nhan-ham-giao-su-dai-hoc-o-duc-1197.png","updatedDate":"2023-12-11T18:23:20","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"11/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224985","title":"Giáo dục chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh bằng những việc làm nhỏ","description":"Triển khai chương trình sức khỏe học đường gắn với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhiều trường mầm non, tiểu học ở Bắc Giang coi trọng giáo dục ý thức tự vệ sinh cá nhân cho học sinh.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giao-duc-cham-soc-bao-ve-suc-khoe-cho-hoc-sinh-bang-nhung-viec-lam-nho-2224985.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giao-duc-cham-soc-bao-ve-suc-khoe-cho-hoc-sinh-bang-nhung-viec-lam-nho-1169.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:58:05","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225714","title":"Đạp xe ngoài ngõ, hai em bé bị chó Pitbull tấn công","description":"Bị chó Pitbull cắn và lôi đi, hai em bé ở Mê Linh (Hà Nội) đều bị thương. Bệnh nhi tên H. (4 tuổi) được gia đình đưa đi cấp cứu.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dap-xe-ngoai-ngo-hai-be-bi-cho-pitbull-tan-cong-2225714.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dap-xe-ngoai-ngo-hai-em-be-bi-cho-pitbull-tan-cong-1135.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:41:31","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224963","title":"Phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện, liên tục","description":"Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-trien-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-tam-than-cho-tre-em-toan-dien-lien-tuc-2224963.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hocsinhvnn35-1-963.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:39:18","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225655","title":"4 nhân viên bảo hiểm phải nhập viện vì tai nạn bất ngờ","description":"Trong lúc hơn 40 nhân viên của một công ty bảo hiểm tại TP.HCM đang làm việc, dàn tủ treo tường bất ngờ đổ sập khiến nhiều trường hợp bị thương, 4 người đi cấp cứu.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-vien-mot-cong-ty-bao-hiem-phai-cap-cuu-vi-bi-tu-de-2225655.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/4-nhan-vien-bao-hiem-cap-cuu-vi-tai-nan-bat-ngo-957.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224568","title":"Học sinh ở Sơn La được giáo dục giới tính bằng nhiều hình thức","description":"Việc tuyên truyền, giáo dục giới tính cho học sinh từ 12-17 tuổi tại các trường học ở huyện Phù Yên, Sơn La, đang được thực hiện bằng nhiều hình thức.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-sinh-o-son-la-duoc-giao-duc-gioi-tinh-bang-nhieu-hinh-thuc-2224568.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hoc-sinh-o-son-la-duoc-giao-duc-gioi-tinh-bang-nhieu-hinh-thuc-912.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:20:40","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224553","title":"Hơn 53.200 học sinh Hà Nội được khám sức khỏe","description":"Theo kế hoạch, hơn 53.200 học sinh của 167 trường từ mầm non tới trung học cơ sở công lập và ngoài công lập ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, được khám sức khỏe.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quan-hai-ba-trung-ha-noi-kham-suc-khoe-cho-hon-53-200-hoc-sinh-2224553.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hon-53200-hoc-sinh-ha-noi-duoc-kham-suc-khoe-909.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:18:55","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225555","title":"Du khách nước ngoài đi cấp cứu khi vừa xuống sân bay","description":"Bị nhồi máu não cấp khi đang lấy hành lý tại sân bay Đà Nẵng, nam du khách Đài Loan được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-nuoc-ngoai-bi-nhoi-mau-nao-khi-vua-xuong-san-bay-2225555.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/du-khach-nuoc-ngoai-di-cap-cuu-khi-vua-xuong-san-bay-597.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:34:49","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222962","title":"Bệnh viện vừa được xếp hạng di tích có gì đặc biệt?","description":"Di tích bệnh viện 85 năm tuổi tại TP.HCM vẫn còn nguyên những đường nét xưa, được xây dựng theo kiến trúc Pháp với vẻ đẹp thanh lịch, trang nhã.","displayType":6,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/benh-vien-85-tuoi-o-tp-hcm-vua-duoc-xep-hang-di-tich-kien-truc-nghe-thuat-2222962.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/benh-vien-vua-duoc-xep-hang-di-tich-co-gi-dac-biet-361.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225461","title":"Cách tắm giúp người Nhật sống thọ, khỏe mạnh","description":"Người Nhật sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn nhờ thói quen đơn giản là tắm khoáng nóng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tam-khoang-nong-giup-nguoi-nhat-song-tho-khoe-manh-2225461.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cach-tam-giup-nguoi-nhat-song-tho-khoe-manh-358.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:38:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225048","title":"MEDLATEC mang thương hiệu xét nghiệm Việt Nam ra thế giới","description":"Kết quả được liên thông ở các bệnh viện tuyến đầu trong nước và công nhận tại hơn 50 quốc gia trên toàn cầu… là những nỗ lực không ngừng của Trung tâm Xét nghiệm MEDLATEC.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/medlatec-mang-thuong-hieu-xet-nghiem-viet-nam-ra-the-gioi-2225048.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/medlatec-mang-thuong-hieu-xet-nghiem-viet-nam-ra-the-gioi-873.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225268","title":"Hướng dẫn mới nhất về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế","description":"Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến cơ sở khám chữa bệnh phải xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ có ảnh. Trường hợp chuyển tuyến phải có giấy chuyển theo mẫu mới.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huong-dan-moi-nhat-ve-thu-tuc-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-can-biet-2225268.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/the-bhyt4-855.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224467","title":"Em bé tử vong vì nhiễm virus từ bồ câu","description":"Một em bé người Australia mới biết đi đã chết sau khi nhiễm bệnh từ chim bồ câu.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/em-be-tu-vong-sau-1-thang-nhiem-virus-tu-chim-bo-cau-2224467.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/em-be-tu-vong-vi-nhiem-virus-tu-bo-cau-863.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223310","title":"Hai nhóm người tuyệt đối không uống cà phê muối","description":"Cà phê muối được nhiều người yêu thích nhưng hàm lượng muối và sữa trong thức uống này có thể khiến bạn tăng huyết áp.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-sot-ca-phe-muoi-2-nhom-nguoi-sau-tuyet-doi-khong-uong-2223310.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/hai-nhom-nguoi-tuyet-doi-khong-uong-ca-phe-muoi-659.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T18:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225294","title":"Điều kiện để bệnh nhân BHYT được thanh toán chi phí khi tự mua thuốc, vật tư","description":"Theo đề xuất của Bộ Y tế, để được thanh toán chi phí, người dân có bảo hiểm y tế phải mua thuốc, vật tư tại nhà thuốc của cơ sở điều trị hoặc đơn vị cung ứng đáp ứng điều kiện cụ thể.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dieu-kien-de-benh-nhan-bhyt-duoc-thanh-toan-chi-phi-khi-tu-mua-thuoc-vat-tu-2225294.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dieu-kien-de-duoc-thanh-toan-khi-benh-nhan-bhyt-phai-mua-thuoc-vat-tu-o-ngoai-618.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T17:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224899","title":"Bác sĩ cảnh báo 'bát nháo' tầm soát ung thư - tốn tiền gây hoảng sợ","description":"Các gói dịch vụ tầm soát ung thư với nhiều mức giá, đủ loại xét nghiệm được quảng cáo khắp nơi. Người dân bỏ tiền thực hiện các xét nghiệm nhưng đôi khi nhận về sự lo lắng quá mức.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bac-si-canh-bao-bat-nhao-tam-soat-ung-thu-ton-tien-gay-hoang-so-2224899.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bac-si-canh-bao-bat-nhao-tam-soat-ung-thu-ton-tien-gay-hoang-so-316.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224977","title":"Giáo viên ở Gia Lai được tập huấn về dinh dưỡng hợp lý cho học sinh","description":"Giáo viên, nhân viên y tế học đường ở Gia Lai được tập huấn, thông tin về cẩm nang truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho học sinh và trẻ vị thành niên; lồng ghép giáo dục dinh dưỡng trong một số môn học; dinh dưỡng lành mạnh...","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tap-huan-truyen-thong-giao-duc-dinh-duong-cho-hoc-sinh-va-tre-vi-thanh-nien-2224977.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hocsinhvnn35-1151.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T21:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224938","title":"Nhà 3 đời tóc xoăn, con lại tóc thẳng, bố âm thầm đi xét nghiệm ADN","description":"Từ ông nội, bố tới anh Đ. đều sở hữu mái tóc xoăn di truyền riêng con trai lại khác biệt. Điều đó khiến người đàn ông này nghi ngờ và quyết định đi xét nghiệm ADN xác định huyết thống.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-3-doi-toc-xoan-con-lai-toc-thang-bo-am-tham-di-xet-nghiem-adn-2224938.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nha-3-doi-toc-xoan-con-lai-toc-thang-bo-am-tham-di-xet-nghiem-adn-635.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T16:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224753","title":"Chiêu lừa đảo 'xác nhận hiến tạng được nhận tiền'","description":"Đối tượng mạo danh Bệnh viện Nội tiết Trung ương liên hệ người nhà tới xác nhận hiến tạng để được nhận hơn 14 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-bao-chieu-lua-dao-xac-nhan-hien-tang-duoc-nhan-tien-2224753.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/canh-bao-chieu-lua-dao-xac-nhan-hien-tang-duoc-nhan-tien-1159.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224644","title":"Người mẹ từ Hàn Quốc về Việt Nam mang theo hy vọng cứu đứa con trong bụng","description":"Người phụ nữ 23 tuổi từ Hàn Quốc trở về Việt Nam hy vọng bác sĩ ở quê hương có thể cứu đứa con trong bụng mắc loại bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, nguy cơ tử vong ngay sau khi chào đời.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-me-tu-han-quoc-ve-viet-nam-mang-theo-hy-vong-cuu-dua-con-trong-bung-2224644.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/be-so-sinh-749.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224587","title":"Nữ sinh lớp 7 bị bạn dùng kéo tấn công tại trường giờ ra sao?","description":"Nữ sinh lớp 7 nhập viện cấp cứu với hàng loạt vết thương trên cơ thể, tràn khí màng phổi sau khi bị bạn tấn công tại trường. Em được chuyển từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên TP.HCM tiếp tục điều trị.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-7-bi-ban-tan-cong-bang-keo-tai-truong-hoc-hien-ra-sao-2224587.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nu-sinh-lop-7-bi-ban-dung-keo-tan-cong-tai-truong-gio-ra-sao-672.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:43:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224350","title":"'Lộ trình ì ạch' khi chuyển giao từ bệnh án giấy sang điện tử","description":"Việt Nam có khoảng 1.300 cơ sở y tế có giường bệnh, nhưng đến đầu tháng 12, mới có gần 60 cơ sở chính thức công bố chuyển từ bệnh án giấy sang bệnh án điện tử. Lộ trình thực hiện tiếp tục được Bộ Y tế đề xuất lùi.","displayType":19,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lo-trinh-i-ach-khi-chuyen-giao-tu-benh-an-giay-sang-dien-tu-2224350.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/benh-vien-thu-ducuntitled-21-541.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:06:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224530","title":"Người mẹ U50 đón con đầu lòng khi tóc đã điểm bạc sau 8 lần mang thai thất bại","description":"Năm lần thai lưu, 3 lần chửa ngoài tử cung, cuối cùng chị T.H cũng được trải qua cảm giác mãn nguyện đón con đầu lòng ở độ tuổi U50, khi tóc đã điểm bạc.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-me-u50-don-con-dau-long-khi-toc-da-diem-bac-sau-8-lan-mang-thai-that-bai-2224530.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nguoi-me-u50-don-con-dau-long-khi-toc-da-diem-bac-sau-8-lan-mang-thai-that-bai-530.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224515","title":"Bác sĩ cải tiến xe lăn, được ghi danh vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam","description":"Chi phí cải tiến một chiếc xe lăn có bình oxy hỗ trợ và túi thuốc cấp cứu khoảng 150.000 đồng. Đó là sáng kiến của bác sĩ Nguyễn Thanh Hà vừa được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bac-si-cai-tien-xe-lan-duoc-ghi-danh-vao-sach-vang-sang-tao-viet-nam-2224515.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/xe-lan-462.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:50:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224471","title":"Thực phẩm chức năng Lehutra-Curcumin đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh","description":"Một địa chỉ quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lehutra-Curcumin với nội dung gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh vừa bị Cục An toàn thực phẩm thông báo vi phạm.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-dia-chi-quang-cao-thuc-pham-chuc-nang-lehutra-curcumin-nhu-thuoc-chua-benh-2224471.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/thuc-pham-chuc-nang-lehutra-curcumin-dang-duoc-quang-cao-nhu-thuoc-chua-benh-285.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:16:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224249","title":"Ba nữ tạp vụ bị ngộ độc cần sa sau khi được mời ăn bánh chocolate","description":"Theo lời bệnh nhân, sau khi được chủ nhà mời ăn bánh chocolate, ba người tạp vụ bất ngờ có dấu hiệu mệt, chóng mặt, buồn nôn. Tại một bệnh viện ở TP.HCM, kết quả chẩn đoán cho thấy họ bị ngộ độc cần sa.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-nu-tap-vu-bi-ngo-doc-can-sa-sau-khi-duoc-moi-an-banh-chocolate-2224249.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ba-nu-tap-vu-bi-ngo-doc-can-sa-sau-khi-duoc-moi-an-banh-chocolate-236.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:35:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa