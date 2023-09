Liên quan đến việc tài xế xe cấp cứu vi phạm nồng độ cồn khi lưu thông tại Quảng Bình, ngày 22/9, ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, cho biết tài xế trên đã lái chiếc xe của bệnh viện. Người này báo cáo, trước khi kiểm tra nồng độ cồn, anh bị cảm và đau mắt đỏ nên đã uống thuốc và sinh tố trái cây.

Về vi phạm trên của lái xe, ông Hùng cho biết sẽ nhắc nhở và yêu cầu nộp tiền phạt.

Tài xế xe cấp cứu biển 92E - 22.xx vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Công an cung cấp

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 20-21/9, Tổ công tác số 5 (Bộ Công an) phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, Đội CSGT Công an TP Đồng Hới lập chốt kiểm tra trên Quốc lộ 1 và một số tuyến đường trung tâm TP Đồng Hới.

Khoảng 21h50 ngày 21/9, Tổ công tác số 5 dừng, kiểm tra ô tô do tài xế P.Đ.H. (sinh năm 1975, trú tại Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng phát hiện tài xế H. vi phạm ở mức 0,243 mg/L khí thở.

Đăng ký xe trên thuộc một bệnh viện tại Quảng Nam. Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cũng ghi tên đơn vị quản lý của bệnh viện.

Sau đó, Tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế H. Với lỗi trên, người này sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc.