Như VietNamNet đưa tin, chiều 2/10, Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, quê Long An) dụ dỗ bé L.M.C. (3 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) cùng đi với mình. Sau khi bắt cóc, Sơn đã đưa bé đến khách sạn ở TP.HCM và gọi điện cho gia đình bé C. yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng, nếu không sẽ giết bé. Khi nhận được 1 tỷ đồng, Sơn để bé gái trong khách sạn và đón xe khách đi tỉnh Lâm Đồng để tẩu thoát. Đến 21h25 cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện Sơn đang trên xe khách P.T đi Lâm Đồng. Công an Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ Sơn và di lý về Công an Long An để tiến hành điều tra.