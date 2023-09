Chiều 20/9, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, nhiều cử tri nhắc tới vụ cháy chung cư mini xảy ra đêm 12/9 tại địa phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 56 người thiệt mạng.

Đồng thời các cử tri cũng kiến nghị thành phố và Quốc hội có giải pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Cử tri Vũ Phi Hùng (phường Thụy Khuê) cho biết, theo quy định, hồ sơ thẩm định duyệt bản thiết kế về phòng cháy chữa cháy (PCCC) với kết cấu công trình phải chịu lửa, có giải pháp ngăn cháy, thoát nạn, chống tụ khói; trang bị phương tiện PCCC có giấy chứng nhận kiểm định, phương án cấp nước chữa cháy ngoài nhà cho một số loại hình công trình đặc thù và một số tiêu chuẩn khác...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trả lời cử tri tại hội nghị. (Ảnh Lê Sơn)

Cử tri phường Thuỵ Khuê cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, một số chuyên gia cho rằng công trình này có nhiều yếu tố chưa đảm bảo an toàn PCCC.

Cử tri nêu, theo giấy phép xây dựng được cấp, chủ đầu tư công trình này chỉ được xây nhà riêng lẻ 6 tầng, 1 tum, mật độ xây dựng 70%, nhưng đã xây 9 tầng, 1 tum với mật độ xây dựng 100%.

“Với tư cách là đại biểu Quốc hội và là Giám đốc Công an TP Hà Nội, đại biểu có suy nghĩ gì về công tác PCCC hiện nay của TP và những giải pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân”, cử tri Vũ Phi Hùng nêu câu hỏi với Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung.

Giải đáp các kiến nghị của cử tri, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận định những ý kiến của các cử tri phản ánh về PCCC đều là vấn đề rất nóng.

“Công tác PCCC được Đảng, Nhà nước xác định trong Hiến pháp, pháp luật, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự nghiệp của toàn dân”, ông Trung nói và cho biết, Công an chỉ là một trong những cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC, có vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác PCCC.

Giám đốc Công an Hà Nội nhắc tới yếu tố giờ vàng trong PCCC (dập tắt đám cháy trong 5 phút đầu) và nhấn mạnh công tác chữa cháy tại chỗ là hết sức quan trọng. Điều này phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho từng gia đình, người dân về công tác PCCC mới kịp thời xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, hạ tầng PCCC của Hà Nội hiện nay là “vấn đề đáng lưu tâm”. Qua tổng kết cho thấy, đối tượng cháy nhiều nhất là nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh. Nguyên nhân gây cháy nhiều nhất là điện sau công tơ.

Vụ cháy gây chết nhiều người nhất là vụ cháy Trung tâm thương mại ITC với 60 người thiệt mạng xảy ra năm 2002, rồi đến vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 54 người thiệt mạng, tiếp đến là các vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương và Hà Nội.

“Mặc dù cơ quan chức năng, báo chí tuyên truyền rất nhiều nhưng nhận thức của mỗi người dân chưa phải là đồng đều. Chúng ta phải tự lo cho mình trước…”, ông Trung nói.

Khu chung cư mini ở Khương Hạ (quận Thanh Xuân) bị cháy trong đêm 12/9.

Cũng theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, đặc điểm của thành phố là “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà chen chúc”, vì vậy rất khó để lập các quy hoạch PCCC. Hiện nay việc bố trí các trụ, họng nước, bể chứa nước để đảm bảo PCCC rất khó khăn, nhiều khu vực trong nội thành xe cứu hỏa không tiếp cận được. Bên cạnh nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất xây dựng trước năm 2001 đến nay đều không đảm bảo các tiêu chuẩn PCCC mới.

“Không phải là mất bò mới lo làm chuồng, Bộ Công an, TP có rất nhiều chỉ đạo rồi nhưng có những cái bất khả kháng như vậy. Tháng 6/2023, chúng tôi cũng ban hành kế hoạch tổng rà soát nhà chung cư, tập thể nhất là chung cư mini rồi. Cũng có những cái chúng tôi làm hết cách, hết cỡ nhưng chưa có giải pháp đầu ra”, ông Trung nói.

Giám đốc Công an thành phố cho biết, sau khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng tại quận Thanh Xuân, chắc chắn sẽ xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan về trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, quận đang thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn quận.

“Qua rà soát ban đầu, trên địa bàn quận có khoảng 19 nhà chung cư mini, có nhiều hộ dân ở và cho thuê. Trong thẩm quyền cho phép, quận sẽ rà soát và đề ra giải pháp cụ thể để đảm bảo công tác an toàn PCCC cho từng toà nhà. Những gì vượt thẩm quyền chúng tôi sẽ báo cáo TP trong tháng 10”, ông Khuyến nói.