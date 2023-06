Liên quan đến vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tối nay (8/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản; quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng

Các đối tượng gồm Lương Văn Đạt, SN 1990, trú tại xã Tiên Cườngvà Nguyễn Văn Doanh, SN 1989, trú tại xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Quá trình điều tra, công an xác định: Do cần tiền để trả nợ, Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh đã bàn bạc, chuẩn bị súng để cướp tài sản tại cửa hàng vàng bạc trên địa bàn huyện Kim Thành.

Khoảng 20h ngày 7/6, Doanh điều khiển xe máy Exciter không mang biển kiểm soát chở Đạt đến cửa hàng vàng bạc Đức Nam tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm. Khi phát hiện anh Nguyễn Đăng Ninh, là con trai của chủ nhà đứng trông cửa hàng, Đạt dùng súng bắn đe doạ còn Doanh cầm búa đập tủ kính trưng bày vàng, lấy được 3 kiềng cổ trị giá hơn 50 triệu đồng.

Hiện trường 2 tên cướp đập vỡ cửa kính để lấy vàng

Phát hiện sự việc, anh Ninh hô hoán, Đạt và Doanh bỏ chạy ra sân thì anh Ninh giữ được Doanh. Lúc này, Đạt dùng súng bắn liên tiếp vào ngực và chân anh Ninh. Sau khi gây án, 2 đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trực tiếp chỉ đạo phá án.

Anh Ninh được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng. Nạn nhân được mổ lấy đạn kịp thời và hiện sức khoẻ đã ổn định.

2 đối tượng gây án bị bắt sau 7 tiếng gây án.

Thưởng nóng lực lượng hình sự phá án

Với chiến công phá án nhanh vụ cướp tiệm vàng và bắt được 2 tên cướp, các lực lượng tham gia truy bắt đã được lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương khen thưởng.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương khen thưởng lực lượng phá án

Theo đó, tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trao hơn 200 triệu đồng tặng các đơn vị tham gia phá án gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an huyện Kim Thành, Công an xã Đồng Cẩm và Phòng Cảnh sát giao thông Công tỉnh Hải Dương.

Lãnh đạo huyện Kim Thành trao thưởng, tuyên dương lực lượng phá án

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương còn tặng thưởng 30 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tiên Lãng và Công an xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng vì đã giúp sức, phối hợp với lực lượng phá án.

Trong ngày, lãnh đạo huyện Kim Thành do ông Lê Quang Dũng, Bí thư huyện uỷ cũng trao tặng đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương vì đã có thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ truy bắt hai tên cướp trong vụ việc nói trên.