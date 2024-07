Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM vừa gửi thư ngỏ phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin và hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được Cảnh sát giao thông (CSGT) TPHCM triển khai quyết liệt và đạt nhiều hiệu quả.

Cùng với đó, người dân đã tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông cho lực lượng CSGT xác minh, xử lý theo quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản.

Với phương châm "Mỗi người dân là một chiến sĩ CSGT phát hiện hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông", Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tích cực cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, người dân có thể cung cấp thông tin vi phạm bằng các hình thức như: Trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền (gồm: Phòng CSGT, các đội/trạm CSGT); thông qua hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, số điện thoại đường dây nóng của Phòng CSGT TPHCM...

Cơ quan tiếp nhận sẽ có trách nhiệm bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên hệ, bút tích và thông tin khác của tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin, hình ảnh.

Nội dung thư ngỏ

