Lễ trao giải Asean PR Execellence Awards lần thứ 4 vừa diễn ra ngày 8/9 do Diễn đàn Quan hệ công chúng ASEAN (APRN) và Mạng lưới Quan hệ công chúng Việt Nam (VNPR) đồng tổ chức, vinh danh 12 hạng mục khác nhau bao gồm các giải Đồng, Bạc, Vàng và Kim cương.

Là một trong những sự kiện lớn ở quy mô châu Á tôn vinh các thành tựu đáng chú ý của các nhà hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, Ban Tổ chức đã trao các giải như: Best PR Programme, Best PR Practitioners, Best PR Agencies, Best PR Campaign,… (Chương trình Truyền thông hay nhất, Chuyên gia Truyền thông xuất sắc nhất, Agency truyền thông xuất sắc nhất, Chiến dịch Truyền thông xuất sắc nhất…). Trong đó, Vương Duy Đức (Chris Wong) đến từ Việt Nam được vinh danh Giải Kim Cương hạng mục Chuyên gia Truyền thông trẻ xuất sắc nhất Châu Á (ASEAN Young Practitioner of The Year).

Bắt đầu hành trình cống hiến trong lĩnh vực truyền thông từ khá sớm, đến nay Vương Duy Đức đã góp phần thành công trong nhiều chiến dịch và dự án của các thương hiệu trong nước, tập đoàn lớn, tổ chức Chính phủ và phi chính phủ, các nghệ sỹ Việt Nam...

Một vài thương hiệu và các chiến dịch thành công có sự góp sức của Duy Đức có thể kể đến như chiến dịch Converse City Forest, Sika 30 Years Exhibiition, Amway Việt Nam 15 Years Anniversary, Olivoilà, VTM Mega Gangnam… Trong đó, Converse City Forest cũng là chiến dịch đã giúp Duy Đức cùng đội ngũ SAM Communications đoạt giải Gold Award hạng mục Best PR Campaign (Tạm dịch: Chiến dịch truyền thông xuất sắc nhất Châu Á) tại Lễ trao giải Asean PR Execellence Awards lần thứ 3 năm 2021.

Chia sẻ cảm xúc tại lễ trao giải vừa qua, Duy Đức bộc bạch: “Việc được vinh danh ở hạng mục này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi muốn gửi đôi lời đến các bạn đồng nghiệp trẻ trong lĩnh vực truyền thông rằng: Hãy tiếp tục cống hiến các giá trị thật cho cộng đồng bằng việc mang lại những chiến dịch sáng tạo, thông điệp ý nghĩa và câu chuyện thú vị”.

Hiện Duy Đức đang giữ vị trí Giám đốc quan hệ khách hàng (Account Director) tại SAM Communcations. Anh chia sẻ, các đồng nghiệp, đặc biệt là anh Vinh Trần - Founder của SAM Communications và đội Unicorn là một phần quan trọng của giải thưởng vì đã đồng hành cùng anh trên hành trình phát triển kiến thức, trau dồi kỹ năng chuyên môn, rèn luyện kỹ năng mềm qua từng chiến dịch.

Bên cạnh đó, hiện Duy Đức cũng thử sức startup một thương hiệu kem lạnh riêng. Ngoài ra, anh cũng đang giảng dạy tại trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn (VLSC) để mang ngành truyền thông đa phương tiện đến gần hơn với các bạn trẻ.

“Giải thưởng là động lực để mình và những bạn làm quan hệ công chúng và truyền thông tiếp tục sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại và hiệu quả để cống hiến giá trị thật sự cho cộng đồng và xã hội”, Duy Đức chia sẻ thêm.

Bích Đào