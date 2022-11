Giành khách ở bến xe An Sương, tài xế xe ôm công nghệ lãnh kết đắng

Ngày 9/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Đăng Xuân (45 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, Xuân và anh Nguyễn Chí Hiệp (cùng chạy xe ôm tại bến xe An Sương) mâu thuẫn với nhau trong việc đón khách, dẫn tới cãi vã. Do vẫn còn bực bội nên anh Hiệp đem chuyện kể lại với anh Nguyễn Tuấn An. Lúc này anh Mai Thanh Tú (cũng chạy xe ôm tại bến xe An Sương) đứng gần đó nghe thấy nên có nói về việc xe ôm công nghệ hay giành khách của xe ôm truyền thống.

Khoảng 4h ngày 14/6/2021, sau khi chở khách xong, Xuân chạy xe máy đến đậu trước đầu xe của An, Hiệp nói “cùng hành nghề xe ôm với nhau, muốn đón khách thì từ từ đón”.

Bị cáo Lê Đăng Xuân

Lúc này, anh Tú từ trong quán nước gần đó đi ra, đánh vào mặt Xuân một cái. An cũng lao vào cùng Tú đánh Xuân tới tấp. Bị tấn công bất ngờ, Xuân rút con dao bấm trong túi quần ra đâm loạn xạ khiến An và Tú bị trọng thương.

Thấy máu từ cổ và miệng Tú ộc ra, dù bản thân cũng đang bị thương nhưng anh An vẫn cố gắng chạy lại đưa bạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Tú đã tử vong sau đó.

Về phần Xuân, gây án xong anh ta cũng tới bệnh viện để điều trị vết thương do bị anh An và Tú đánh, rồi về phòng trọ. Sáng hôm sau, nghe tin anh An đã chết, Xuân vội đến công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và chấp nhận tất cả yêu cầu bồi thường từ phía gia đình nạn nhân đưa ra.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tính mạng của người khác cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, do bị hại cũng có một phần lỗi nên sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Xuân 12 năm tù.