Tiểu thuyết hồi hộp, gay cấn về Tổng thống Mỹ

Tín đồ của sách

Niềm đam mê đọc sách của Baldacci dẫn đến sở thích viết lách, khởi đầu bằng thất bại (các biên tập viên từ chối tất cả truyện ngắn ông viết khi bắt đầu sự nghiệp) nhưng kết thúc với sự nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng.

Các tiểu thuyết của David Baldacci đã được dịch ra hơn 45 ngôn ngữ và bán được hơn 150 triệu bản.

Nhà văn nổi tiếng David Baldacci.

Thành công đến ông lại mong muốn tri ân người khác. Đó là lý do tại sao Baldacci mới đây phát biểu tại một sự kiện gây quỹ cho Thư viện Công cộng Tưởng niệm Graves ở thành phố Kennebunkport, bang Maine. Đây là lần xuất hiện mới nhất trong vô số lần ông đã thực hiện suốt nhiều năm qua nhằm thúc đẩy phát triển thư viện và xóa mù chữ.

Ông phát biểu: “Không đọc, không có kỹ năng nhận thức cao, con người không bao giờ có thể phát huy được tiềm năng của mình. Nếu bạn không biết chữ, khả năng con bạn lớn lên không biết chữ hoặc khó biết đọc biết viết là khá cao. Tất cả sẽ trải qua cùng một chu kỳ nghèo đói theo thế hệ. Và nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta phải thoát ra khỏi điều đó. Hãy bắt đầu với một cuốn sách”.

Nhà văn Baldacci và vợ đã thành lập Wish You Well, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ và thúc đẩy các chương trình xóa mù chữ trên khắp nước Mỹ, nhưng đó không phải là phương tiện duy nhất để ông làm thiện nguyện.

Tại Kennebunkport, khi đến thăm Thư viện Graves, ông mua một số cuốn sách để đem tặng và khuyến khích văn hóa đọc. Tiếp đến, ông và vợ dừng lại ở một hiệu sách gần đó và mua thêm. “Chúng tôi có một số cuốn Harry Potter, tiểu sử, sách danh ngôn, những thứ dành cho mọi lứa tuổi”.

Tiểu thuyết gia David Baldacci tình cờ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một cửa hàng sách ở thủ đô Washington DC vào tháng 12/2014. Ảnh: Daily Mail

Baldacci có niềm tin mãnh liệt về sức mạnh của việc đọc sách có thể thay đổi cuộc sống. Theo mọi cách, ông là một tín đồ sách thực sự.

“Các công ty tuyên bố trả tiền cho chuyên môn, kiến thức và tất cả những thứ đó. Nhưng thư viện nhiều khi miễn phí. Vì vậy, hãy đến thư viện, lấy ra một cuốn sách ra và thu thập kiến thức”, ông nói.

Tiểu thuyết hồi hộp, gay cấn về Tổng thống Mỹ

Ông David Baldacci sinh ngày 5/8/1960, là người gốc Ý, chủ yếu viết tiểu thuyết hồi hộp, truyện gay cấn với nội dung về các vấn đề pháp lý.

Baldacci sinh ra và lớn lên ở bang Virginia, có bằng cử nhân về khoa học chính trị của Đại học Khối thịnh vượng chung Virginia và bằng tiến sĩ luật của Trường Luật Đại học Virginia. Sau đó, ông hành nghề luật trong 9 năm ở thủ Washington D.C.

Bắt đầu viết truyện khi còn nhỏ, khi mẹ đưa cho ông một cuốn sổ để ghi chép. Baldacci viết văn trong hơn hai thập kỷ, chủ yếu là truyện ngắn và kịch bản phim nhưng không mấy thành công.

Khi hành nghề luật sư, Baldacci chuyển sang sáng tác tiểu thuyết, mất 3 năm để viết tiểu thuyết trinh thám Absolute Power (đã được NXB Văn hóa thông tin của Việt Nam xuất bản với nhan đề Quyền lực tuyệt đối).

Xuất bản tại Mỹ vào năm 1996, Absolute Power nhanh chóng được bán trên toàn thế giới.

Tiểu thuyết trinh thám 'Absolute Power' được NXB Văn hóa thông tin xuất bản với nhan đề 'Quyền lực tuyệt đối'.

Baldacci đã phục vụ 10 năm trong hội đồng quản trị của Bảo tàng và Nhà Mark Twain ở bang Connecticut. Năm 2019, ông quyên góp 1 triệu USD cho ngôi nhà.

Cuốn tiểu thuyết đầu tay Quyền lực tuyệt đối, kể câu chuyện về một tổng thống Mỹ (nhân vật hư cấu) và các nhân viên mật vụ của ông ta - những người sẵn sàng giết người để che đậy cái chết của một phụ nữ mà vị tổng thống ngoại tình.

Tác phẩm được chuyển thể thành phim cùng tên vào năm 1997, với sự tham gia của hai tài tử Clint Eastwood và Gene Hackman.

Một cảnh trong phim 'Absolute Power' chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mỹ David Baldacci. Ảnh: Getty Images

David Baldacci đã xuất bản 46 tiểu thuyết dành cho người lớn và 7 tiểu thuyết dành cho độc giả nhỏ tuổi. Một số tác phẩm khác của ông cũng được chuyển thể thành phim điện ảnh, phim truyền hình.

Linh Nhi (Theo Newscentermaine, Wikipedia)