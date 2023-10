Ahamove đã chia sẻ ứng dụng Cloud tại Ccloud Talk

Tăng trưởng và nhu cầu chuyển đổi số

Được thành lập năm 2016, Ahamove là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải giao nhận. Trong suốt 8 năm qua, Ahamove là đối tác vận chuyển chuyên nghiệp của các sàn thương mại điện tử trên toàn quốc, cũng là ứng dụng quen thuộc của các chủ cửa hàng tại những thành phố lớn.

Với mục đích tạo nên sự thay đổi lớn cho ngành logistic, Ahamove chú trọng đầu tư về công nghệ ngay từ những ngày đầu thành lập. Đến nay, Ahamove đã xây dựng thành công hệ thống vận hành trên nền tảng công nghệ có quy mô lớn: từ 500 đơn/ngày tăng đến hơn 150.000 đơn/ngày, gần 5 triệu đơn/tháng. Năm 2020, trong tình hình khó khăn chung của cả thị trường vì dịch bệnh kéo dài, Ahamove vẫn đạt mốc tăng trưởng 150%.

Để đáp ứng khối lượng đơn hàng “khủng” mỗi tháng, số lượng tài xế Ahamove hiện nay đã cán mốc 20 vạn. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng riêng lẻ, công ty cũng tiến hành mở rộng, cung cấp thêm nhiều nhóm dịch vụ mới. Tuy nhiên, khi số lượng tài xế ngày càng tăng cao, việc tuyển dụng, ký hợp đồng giấy và quản lý dữ liệu nhân sự trở nên phức tạp và tốn kém. Để giải quyết vấn đề này, Ahamove đã chuyển hình thức ký hợp đồng giấy sang hợp đồng điện tử, ký kết trực tuyến với tài xế. Mục đích của việc chuyển đổi này nhằm tiết kiệm tài nguyên giấy, chi phí, thời gian và giải quyết được các khó khăn trong quy trình ký kết hợp đồng.

Với chiến lược chuyển đổi và tốc độ phát triển nhanh chóng như vậy, Ahamove đứng trước bài toán phải có một hệ thống công nghệ mới mạnh mẽ hơn, sử dụng một nền tảng truy xuất, lưu trữ trên “mây” ổn định, linh hoạt hơn để có thể đáp ứng việc kiểm soát và duy trì xu hướng phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Cảnh Thức - Giám đốc công nghệ (CTO) Ahamove cho biết: “Với quy mô dữ liệu ngày càng lớn, để chuyển đổi sang hình hình thức lưu trữ và quản lý dữ liệu từ offline sang online không phải câu chuyện “một sớm một chiều”. Ahamove cần bắt tay với nhà cung cấp có cơ sở hạ tầng ổn định, đảm bảo truy xuất dữ liệu nhanh chóng để việc vận hành, ký kết hợp đồng luôn diễn ra suôn sẻ”.

Lựa chọn “đám mây nội” CMC Cloud

Là một công ty công nghệ, áp dụng công nghệ để phát triển kinh doanh nên Ahamove đã có thời gian đánh giá kỹ lưỡng, cân nhắc và lựa chọn đối tác có sự tương đồng về tư duy, quan điểm phát triển công nghệ để đồng hành.

Ahamove đánh giá CMC Cloud ổn định hạ tầng cho Ahamove

“Một nền tảng tốt phải là một nền tảng đảm bảo cho ứng dụng luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với những giai đoạn cao điểm. Để đáp ứng được tính linh hoạt và nhu cầu hoạt động ổn định liên tục, Ahamove tìm kiếm một giải pháp Cloud Server đáp ứng được đủ các tiêu chí: Chịu tải tốt, độ sẵn sàng cao và chủ động trong việc tăng giảm tài nguyên theo nhu cầu thực tế. Đồng thời chúng tôi cũng ưu tiên sử dụng nền tảng Make in Vietnam để luôn tự hào về sự phát triển công nghệ của người Việt và cũng để đảm bảo yêu cầu lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam theo Nghị định 53”, ông Thức chia sẻ về lý do Ahamove lựa chọn CMC Cloud của CMC Telecom.

Ngoài triển khai hệ thống hóa đơn điện tử, Ahamove đặc biệt quan tâm các yếu tố trên khi xây dựng và vận hành phần mềm giao hàng nhiều chặng OnWheel trên Cloud. Với các tính năng như Auto Scaling và Load Balancer, CMC Cloud đã đảm bảo hệ thống của Ahamove luôn hoạt động hiệu quả, thậm chí trong những thời điểm tải cao nhất.

Với lợi thế từ nhà cung cấp hạ tầng viễn thông, CMC Cloud được xây dựng và vận hành tại hệ sinh thái trung tâm dữ liệu được đánh giá là hiện đại và an toàn hàng đầu tại Việt Nam, thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III quốc tế có cơ chế High Availability, Disaster Recovery và bảo mật ở mức cao nhất. Portal của CMC Cloud cũng được áp dụng theo phương thức tính phí "Pay as you go” tính theo ngày thay vì theo tháng như các nhà cung cấp khác trên thị trường. Điều này giúp Ahamove quản lý chi phí một cách hiệu quả và tối ưu.

“App ‘không ngủ’ và Cloud Server cũng phải vậy, trong khi đó các sự cố hệ thống lại có thể bất chợt ghé thăm bất kể ngày hay đêm. CMC Cloud thực sự khiến chúng tôi ấn tượng với sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ kỹ thuật, luôn 24/7/365 để Ahamove duy trì trải nghiệm khách hàng mượt mà”, ông Thức cho biết thêm.

CMC Cloud sở hữu công nghệ hiện đại

Chia sẻ về việc chuyển đổi số doanh nghiệp, ông Thức thẳng thắn: "Nếu chúng ta không “nhanh” sẽ không thoả mãn được khách hàng với những yêu cầu ngày càng khó tính hơn về tốc độ và chất lượng. Với kinh nghiệm từ Ahamove, theo tôi các doanh nghiệp nên sớm lựa chọn cho mình nền tảng đám mây linh hoạt, phù hợp với mô hình kinh doanh để chuyển đổi ngay hạ tầng. Nội bộ doanh nghiệp tiết kiệm tài lực, nhân lực, tiết kiệm thời gian từ đó giảm giá thành mà lại nâng cấp được chất lượng dịch vụ”.

Thúy Ngà