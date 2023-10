Hôm nay (17/10), trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Xuân Sánh – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết, huyện đã ký văn bản kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An; Sở Tài chính; Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT liên quan đến việc sử dụng chế độ, chính sách đối với giáo viên biệt phái tại Phòng GD-ĐT huyện Diễn Châu.

“Văn bản kiến nghị về việc xử lý các khoản phụ cấp đã chi trả không đúng quy định cho cán bộ, giáo viên biệt phái công tác tại phòng GD-ĐT. Việc dừng chi trả và thực hiện truy thu số tiền đã chi trả đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, vật chất lẫn tinh thần đối với giáo viên được biệt phái. Bởi khi khi biệt phái, công tác tại phòng GD-ĐT, họ đã bị dừng tất cả các khoản phụ cấp (ưu đãi, thâm niên...)” – ông Sánh nêu trong kiến nghị.

Theo đó, từ năm 2012, để bố trí đủ công chức cho các Phòng GD-ĐT, UBND tỉnh Nghệ An đã thực hiện chủ trương cho biệt phái cán bộ, giáo viên tại các trường học về phòng GD-ĐT công tác.

Thời điểm này, đa số các giáo viên đang giữ chức vụ hiệu trưởng, hiệu phó được chọn lựa từ các trường học chuyển về phòng GD-ĐT làm việc.

Giáo viên đứng lớp tại huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ảnh: Quốc Huy

Nhằm chi trả cho hàng trăm giáo viên trên 19 huyện, thành thị được biệt phái trên, nhiều năm liền, địa phương đã thực hiện theo hướng dẫn công văn số 6612, ban hành ngày 24/9/2012 của UBND tỉnh Nghệ An.

Thế nhưng, đến năm 2018, Sở Tài chính Nghệ An có văn bản cho rằng, việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho hàng trăm cán bộ, giáo viên này là không đúng với tinh thần trong Quyết định số 42 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động công tác quản lý giáo dục.

Sở Tài chính Nghệ An cho rằng, công văn số 6612 không phải là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Nghệ An ban hành mà chỉ mang tính chất hướng dẫn. Việc UBND cấp huyện, thành, thị căn cứ văn bản trên để ban hành quyết định điều động, biệt phái viên chức về công tác tại phòng GD-ĐT, chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nghề là không đúng quy định.

Do vậy, ngày 9/2/2018, Sở Tài chính Nghệ An đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An hủy hoặc bãi bỏ công văn số 6612. Đồng thời chỉ đạo UBND cấp huyện, thị dừng chi trả các khoản nêu trên đối với giáo viên được điều động, biệt phái.

Thế nhưng, sau đó hầu hết các huyện, thị ở Nghệ An vẫn tiếp tục chi trả phụ cấp ưu đãi cho những viên chức biệt phái.

Gần đây, ngày 12/1/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản số 263 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc biệt phái, hưởng chế độ phụ cấp giáo viên.

Từ kiến nghị, đề xuất của 19 huyện, thị về chế độ cho giáo viên biệt phái, ngày 27/4/2023, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã có báo cáo, đề xuất gửi UBND tỉnh Nghệ An.

Qua rà soát, giáo viên biệt phái có hưởng phụ cấp trong giai đoạn 2021-2022, tại 19 huyện, thị là 281 người, trong đó năm 2021 là 143 người, năm 2022 là 138 người.

Tổng số tiền các loại phụ cấp đã chi trả không đúng cho 281 giáo viên trên ở Nghệ An là hơn 10 tỷ đồng. Đơn cử, huyện Kỳ Sơn số tiền gần 2 tỷ đồng; Thanh Chương hơn 1 tỷ đồng, Quỳ Châu trên 1,1 tỷ đồng, Tương Dương hơn 970 triệu đồng...

Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) còn nêu rõ, các giáo viên biệt phái đều là những cán bộ quản lý, giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn ở các trường (hầu hết là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng).

Vì vậy, nếu họ không có bất cứ một chế độ phụ cấp nào sẽ tạo nên sự bất bình đẳng trong đội ngũ công chức, viên chức ở phòng GD-ĐT. Hơn thế, các huyện gặp khó khăn trong việc điều động cán bộ quản lý, giáo viên giỏi về công tác tại phòng GD-ĐT, ảnh hưởng trong việc quản lý chuyên môn.

“Thu nhập của giáo viên biệt phái về phòng sẽ thấp hơn nhiều so với giáo viên đang công tác tại các trường (có thêm phụ cấp thâm niêm, phụ cấp ưu đãi...). Ngoài ra, chưa kể sau khi về hưu họ thu nhập giáo viên sẽ không được tính các khoản phụ cấp để hưởng bảo hiểm” – ông Sánh nêu. Ô cũng kiến nghị cần tạo điều kiện cho các giáo viên biệt phái yên tâm làm việc.