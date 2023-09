Sự việc xảy ra vào hôm nay, 28/9, một học sinh lớp 6 Trường THCS Thanh Dương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị tử vong tại khu vực sân trường.

Theo đó, khoảng 11h30 cùng ngày, chị H. (giáo viên) đến Trường THCS Thanh Dương để đón con. Thời điểm này, trời mưa, chị H. vào trường lùi xe không may va chạm 2 mẹ con đi xe máy ở phía sau. Tai nạn khiến em T. học sinh lớp 6, ngã xuống va vào tường của phòng bảo vệ.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Ngay sau khi bị nạn, nam sinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn (Nghệ An) nhưng bệnh viện xác định em T. tử vong trước khi vào viện.

Được biết, hai mẹ con em T. vừa tổ chức chương trình đón trung thu ở trường, đến giờ ra về thì không may bị nạn.

Danh tính lái xe ô tô được xác định là bà N.T.H, giáo viên một trường THPT ở huyện Thanh Chương. Bà H. mới học lái xe được khoảng một tháng trở lại đây. Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An, sau sự việc, nhà trường và phòng GD-ĐT đã có báo cáo ban đầu.

Công an huyện Thanh Chương và Công an tỉnh Nghệ An đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.