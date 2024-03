Trong bối cảnh nhiều cơ quan, doanh nghiệp đang tích cực chuyển đổi số, nhu cầu nhân sự làm việc trong lĩnh vực IT - phần mềm hiện luôn ở mức cao. Đây là một phần nguyên nhân khiến lương nhân sự IT - phần mềm thường cao hơn 1 bậc so với nhiều ngành nghề khác.

Nếu không tính cấp bậc giám đốc, trung bình mức lương người làm trong ngành IT - phần mềm ở Việt Nam hiện dao động trong khoảng từ 9 đến 40 triệu đồng. Thông tin này vừa được chia sẻ trong Báo cáo thị trường tuyển dụng 2023 - 2024 do TopCV công bố.

Theo đó, ở cấp bậc nhân viên/chuyên viên có từ 1 đến 4 năm kinh nghiệm, người làm IT - phần mềm có mức lương dao động trong khoảng từ 9 đến 22 triệu đồng mỗi tháng.

Với vị trí cao hơn là trưởng nhóm, mức lương mà họ có thể nhận thường nằm trong khoảng từ 19-33 triệu đồng. Nếu lên được vị trí quản lý hoặc trưởng phòng, những người làm việc trong ngành IT - phần mềm có thể hưởng mức lương từ 22 cho đến 40 triệu đồng.

Ngay cả với vị trí thực tập sinh, người làm trong ngành IT cũng có thể nhận được mức thù lao từ 3-5 triệu đồng/tháng. Trong khi, nhân viên IT mới ra trường (dưới 1 năm kinh nghiệm) nhận mức lương phổ biến trong khoảng 8-15 triệu đồng.

IT - phần mềm là một trong những nhóm ngành "khát" nhân lực nhất tại Việt Nam trong năm 2023. Ảnh: Nam Khánh

Xét trong 12 nhóm ngành nghề được khảo sát, từ vị trí trưởng nhóm trở xuống, mức lương của ngành IT - phần mềm hiện ở vị trí top 1.

Đáng chú ý, nếu có từ 4-6 năm kinh nghiệm, nhân sự làm IT - phần mềm hưởng lương cao hơn từ 18-83% so với các ngành nghề khác như nhân viên kinh doanh, bán hàng, truyền thông, marketing, quảng cáo, giáo dục, bảo hiểm, xuất nhập khẩu, ngân hàng, tài chính, y tế, dược...

Với cấp bậc quản lý, trưởng phòng, mức lương của người làm IT xếp ở vị trí thứ 2, chỉ đứng sau lĩnh vực bảo hiểm (thấp hơn 25%), trong khi bỏ xa các ngành nghề còn lại (cao hơn từ 14-82%).

Trong lĩnh vực CNTT, mức lương cũng có sự khác biệt lớn giữa các nhóm ngành nghề. Theo đó, nhóm ngành phần mềm, phát triển ứng dụng, quản lý cơ sở dữ liệu, điện toán đám mây, hỗ trợ người dùng và quản lý dự án có mức lương cao nhất.

Thống kê mức lương trung bình nhóm ngành phần mềm và phát triển ứng dụng. Đơn vị: Đồng

Cụ thể, ở nhóm ngành phần mềm và phát triển ứng dụng, mức lương của người làm lập trình web, lập trình game, lập trình nhúng và lập trình ứng dụng dao động trong khoảng từ 15-36 triệu đồng nếu có từ 1-3 năm kinh nghiệm. Với 3-5 năm kinh nghiệm, họ có thể nhận mức lương từ 24-50 triệu, trên 5 năm kinh nghiệm sẽ là từ 36-60 triệu đồng.

Với nhóm ngành hot như cơ sở dữ liệu và điện toán đám mây, nhân sự sẽ nhận được từ 16-30 triệu đồng mỗi tháng nếu có từ 1-3 năm kinh nghiệm. Số tiền này sẽ tăng lên từ 27-60 triệu đồng nếu họ có 3-5 năm kinh nghiệm.

Nếu làm các công việc như quản trị dự án, nhân viên cầu nối, mức lương cho vị trí này dao động từ 12-50 triệu đồng với nhân sự 1-3 năm kinh nghiệm. Họ có thể nhận mức lương 26-57 triệu đồng nếu có kinh nghiệm từ 3-5 năm.

Thống kê mức lương trung bình một số nhóm ngành trong lĩnh vực CNTT. Đơn vị: Đồng

Các mảng ngành nghề thuộc lĩnh vực CNTT khác như chuyên viên bảo mật, quản trị viên hệ thống, chuyên gia mạng, chuyên viên dữ liệu... thường có mức lương thấp hơn một chút so với các nhóm ngành trên. Tuy vậy, mức lương cơ bản cho các lao động có từ 1-3 năm kinh nghiệm cũng là từ 12-36 triệu đồng và 15-48 triệu đồng với 3-5 năm kinh nghiệm.

Số liệu sẽ thay đổi tùy theo số năm kinh nghiệm, quy mô doanh nghiệp và nhu cầu cụ thể về các kỹ năng chuyên biệt khác. Tuy nhiên, các con số thống kê ở trên chỉ là mức lương thực nhận hàng tháng, không bao gồm tiền thưởng và các khoản phúc lợi khác.

Theo đánh giá của mạng lưới tuyển dụng TopCV, cùng với kinh doanh/bán hàng, IT - phần mềm là nhóm ngành "khát" nhân lực nhất tại Việt Nam trong năm 2023. Đây cũng là 2 nhóm ngành có số lượng đăng tải thông tin tuyển dụng nhiều nhất.