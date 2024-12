Nỗ lực đẩy mạnh các giải pháp "xanh hóa"

Ngành bao bì đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt là ở các thị trường đang phát triển. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm sự bùng nổ của thương mại điện tử, nhu cầu tiêu dùng gia tăng và các chính sách thương mại tự do.

Tại Việt Nam, dự báo quy mô thị trường bao bì giấy sẽ đạt 4,14 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 9,73% trong giai đoạn 2024-2029. Tuy nhiên, sự phát triển này yêu cầu các doanh nghiệp phải chuyển sang hướng sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường.

Xu hướng “xanh hóa” ngành bao bì dần trở thành tất yếu khi các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường ngày càng cao. Theo Vietnam Report, 100% doanh nghiệp lựa chọn ưu tiên giảm thiểu phát sinh chất thải và lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất và phân phối.

Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp bao bì đang nỗ lực tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu lãng phí tài nguyên và sử dụng năng lượng tái tạo.

Vina Kraft nỗ lực tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu lãng phí tài nguyên và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo nhằm nâng cao hiệu quả và bảo vệ môi trường. Ảnh: Vina Kraft

Là đơn vị tiên phong trong ngành bao bì, Công ty TNHH Giấy Kraft Vina (Vina Kraft) - công ty thành viên của SCGP, ngành bao bì của tập đoàn SCG - không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các giải pháp "xanh hóa" sản xuất và chuỗi cung ứng theo định hướng Phát triển Xanh toàn diện và ESG 4 Plus (Hướng đến phát thải ròng bằng không - Set Net Zero; Phát triển xanh - Go Green; Giảm bất bình đẳng - Reduce Inequality; Thúc đẩy hợp tác - Embrace Collaboration; Công bằng - Fairness; Minh bạch - Transparency) từ tập đoàn SCG.

Liên tục đưa ra sáng kiến đổi mới

Theo chiến lược đã được xác định, công ty đã và đang triển khai nhiều sáng kiến giúp tiết kiệm tài nguyên trong quá trình vận hành sản xuất. Đồng thời, ngày càng thể hiện rõ quyết tâm và tinh thần đổi mới không ngừng.

Đơn cử, thông qua mô hình 4R (Tái thiết kế - Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế), Vina Kraft đã tận dụng gần như 100% khả năng tái chế, với nguồn nguyên liệu thô chủ yếu từ giấy phế. Nhờ đó, lượng rác thải giảm mạnh 25% so với những năm trước đó.

Đồng thời, Vina Kraft đã tập trung đầu tư vào sản xuất bền vững thông qua áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải và tái chế phụ phẩm hiệu quả. Vina Kraft đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy năng lượng tái tạo và chuyển đổi quy trình sản xuất, nổi bật với việc tận dụng năng lượng mặt trời và sử dụng 50% nhiên liệu sinh khối. Những nỗ lực này giúp giảm lượng khí thải GHG, khẳng định cam kết mạnh mẽ vì môi trường của Vina Kraft.

Sử dụng năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng thay thế là một trong những sáng kiến trọng tâm của Vina Kraft trong chiến lược phát triển bền vững. Ảnh: Vina Kraft

Năm 2024, công ty cũng phối hợp cùng đối tác để tạo ra hạt nhựa tái sinh bằng cách tách nilon trong phế liệu ngành giấy. Công nghệ mới này giúp công ty thu hồi được toàn bộ rác thải ướt để làm nguyên liệu cho các sản phẩm nhựa như tấm ép, đế quạt, giỏ nhựa… Sáng kiến này không chỉ góp phần tiết kiệm nguyên liệu mà còn phát triển sản phẩm có tính tuần hoàn.

Bên cạnh cải tiến năng lực sản xuất và công nghệ, công ty cũng triển khai các hoạt động “Đổi chất thải lấy quà tặng” dành cho cộng đồng.

Đây là chương trình thường niên, hướng tới mục tiêu khuyến khích cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hay như trong chuỗi cung ứng bền vững, bằng cách áp dụng bộ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt, 100% đối tác của công ty tuân thủ tiêu chuẩn ESG, giúp nâng cao giá trị bền vững toàn diện.

Những nỗ lực bền bỉ trong đổi mới và tiết kiệm tài nguyên của Vina Kraft giúp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững với các đối tác có đạo đức.



4 năm liền được vinh danh tại CSI 100

Bằng những bước đi chiến lược, Vina Kraft không chỉ góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính, hướng đến sự đồng bộ với mục tiêu đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ, mà còn xây dựng một tương lai xanh, nâng cao chất lượng sống và bảo vệ môi trường.

Tại Lễ Vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2024 (CSI 2024), ngày 30/11, Vina Kraft với vai trò là một trong những "chân kiềng" vững chắc của tập đoàn SCG cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh bền vững đã được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam - CSI 100.

Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2024 được triển khai theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững trên các khía cạnh toàn diện: hiệu quả kinh tế - quản trị doanh nghiệp - xã hội - môi trường.

Đáng chú ý, với tinh thần cầu tiến và trách nhiệm, Vina Kraft - nhà sản xuất bao bì hàng đầu Việt Nam - đã khẳng định vị thế của mình khi 4 năm liền được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam. Đây chính là minh chứng cho những cam kết và kết quả của công ty trong việc thực hiện chương trình phát triển bền vững tại Việt Nam.

Quốc Tuấn