CNN dẫn thông tin từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) cho biết, siêu bão Milton đã đổ bộ vào khu vực phía tây bang Florida, Mỹ vào 20h30 tối 9/10 với sức gió lên tới 193 km/h. Được biết, khu phía tây bang Florida hiện là nơi cư trú của hơn 3 triệu người dân Mỹ.

Ngay ở thời điểm này, giới chuyên gia kinh tế đã đưa ra một số nhận định về thiệt hại do siêu bão Milton gây ra cho nền kinh tế nước Mỹ.

Bão Milton. Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA)

“Dù còn quá sớm để đưa ra những thống kê chắc chắn về thiệt hại, nhưng tác động (của bão Milton) nhằm vào một trong những khu vực đông dân nhất ở bang Florida có thể gây ra thiệt hại lên đến hàng tỷ USD”, Yaron Kinar, chuyên gia phân tích cổ phiếu của công ty dịch vụ tài chính Jefferies, nói với tờ Bưu điện New York.

Cũng theo nhận định từ một số chuyên gia làm việc ở công ty Jefferies, siêu bão Milton có khả năng gây thiệt hại lên tới 245 tỷ USD ở hai khu vực Tampa và Fort Myers thuộc bang Florida. Cụ thể, bão Milton sẽ khiến khu vực Tampa thiệt hại khoảng 175 tỷ USD, trong khi con số này ở Fort Myers sẽ là 70 tỷ USD.

Trong khi đó, số liệu được Bưu điện New York trích dẫn cho thấy tổng thiệt hại gây ra do siêu bão Katrina, thiên tai đã đổ bộ và tàn phá thành phố New Orleans thuộc bang Louisiana hồi năm 2005, rơi vào khoảng 192,5 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa siêu bão Milton có khả năng sẽ ‘soán ngôi’ bão Katrina để trở thành thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với nhiều quan chức bang Florida ngay sau khi bão Milton đổ bộ vào nơi này.

“Tổng thống Biden đã điện đàm với các quan chức cấp cao ở bang Florida, trong đó có thị trưởng của các thành phố Orlando và Sarasota, và nói rằng nếu họ cần nguồn hỗ trợ bổ sung về nhân lực, cứu hộ hay công tác khắc phục thiệt hại thì có thể gọi điện trực tiếp cho ông. Tổng thống Biden đã, đang và sẽ sát cánh với giới chức và người dân bang Florida”, thông cáo của Nhà Trắng viết.

Theo cập nhật mới nhất của CNN, siêu bão Milton khi đổ bộ vào khu vực phía tây bang Florida đã gây ngập lụt ở khu vực Tampa “và tình hình ngày càng tồi tệ hơn”.