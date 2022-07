Giới đầu tư bất động sản dồn về Bến Cát ‘đón sóng’ tăng trưởng mới

Kiến tạo diện mạo mới

Đầu tháng 7/2022 tỉnh Bình Dương đã có chương trình làm việc về Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040. Với diện tích quy hoạch 23.435 ha, nội thành đô thị Bến Cát sẽ bao gồm 7 phường: Mỹ Phước, Thới Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, An Tây, An Điền và xã Phú An.

Trong đó, khu 1 giữ chức năng trung tâm hành chính - dịch vụ - công nghiệp, nằm ở phía Đông sông Thị Tính. Khu 2 là đô thị dịch vụ - giáo dục - công nghiệp nằm ở phía Đông sông Thị Tính. Khu 3 là đô thị công nghiệp - dịch vụ giới hạn bởi các tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng và Vành đai 4. Khu 4 là đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối hạ tầng kỹ thuật giới hạn bởi đường Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng và Vành đai 4. Khu 5 là đô thị công nghiệp - dịch vụ trải dài từ phía Tây sông Thị Tính đến giáp sông Sài Gòn và giới hạn bởi đường Vành đai 4. Khu 6 là đô thị cảng - dịch vụ cũng thuộc phía Tây sông Thị Tính đến giáp sông Sài Gòn và được giới hạn bởi tuyến đường Vành đai 4 ở phía Bắc.

Đô thị Bến Cát đang phát triển sôi động và đủ các tiêu chí để lên thành phố trước năm 2025

Theo định hướng, đến năm 2030 Bến Cát sẽ trở thành đô thị công nghiệp công nghệ cao - thương mại dịch vụ - đầu mối giao thông lớn của khu vực phía Nam. Các khu vực phát triển được bố trí kết nối hợp lý, hỗ trợ chức năng lẫn nhau để tạo sự cộng hưởng tốt nhất.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, song song với đầu tư cho hạ tầng, cải tạo nâng cấp đô thị, Bến Cát đang kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đầu tư hệ thống thương mại - dịch vụ và hệ thống tiện ích xã hội, chú trọng cải thiện môi trường sống, tăng thêm diện tích mảng xanh. Đặc biệt, các dự án phát triển đô thị mới đang được ưu tiên thu hút đầu tư để góp phần tăng tốc quá trình đô thị hóa của Bến Cát. Khi trở thành thành phố vào năm 2025, Bến Cát được kỳ vọng trở thành một đô thị đáng sống, quản lý vận hành xã hội thông minh cùng môi trường xanh, sạch.

“Thời kỳ vàng” của bất động sản

Thời điểm này, một loạt dự án bất động sản lớn đã và đang dần thành hình, kiến tạo diện mạo đô thị khang trang cho Bến Cát. Cộng hưởng thêm là các dự án liền kề thuộc thành phố mới Bình Dương. Các dự án hình thành nên một chuỗi đô thị hiện đại nằm ngay trung tâm vùng đô thị thông minh Bình Dương, nơi quy tụ các chuyên gia và doanh nhân trên khắp thế giới đến giao thương.

Tọa lạc ngay trung tâm Bến Cát, dự án Richland Residence vừa được giới thiệu đã thu hút sự quan tâm của khách mua để ở và nhà đầu tư

Hơn nữa, quy mô dân số của Bến Cát hiện nay gần 400.000 người nhưng có thể sẽ tăng mạnh khi trở thành thành phố vào năm 2025 và các khu công nghiệp trên địa bàn đang là điểm đến ưa thích của nhiều tập đoàn quốc tế. Bên cạnh đó, Bến Cát đang có 180.000 lao động làm việc trong 8 KCN và các trường đại học trên địa bàn như Quốc tế Miền Đông, Việt Đức, khu đại học Cổng Xanh tương lai cũng như thu hút cả trăm ngàn sinh viên, giảng viên đến học tập, nghiên cứu.

Theo dự báo, đến năm 2030 dân số Bến Cát sẽ vượt 600.000 người và đạt hơn 900.000 người vào năm 2040. Có nghĩa Bến Cát sẽ cần thêm rất nhiều nguồn cung nhà ở kèm theo tiện ích để đáp ứng nhu cầu của người dân. Đây là nền tảng vững chắc để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặt niềm tin vào “thời kỳ vàng” bền vững của thị trường bất động sản Bến Cát.

Để đáp ứng nhu cầu, các tập đoàn lớn như Central Retail, S.P Setia Berhad hay Quỹ đầu tư Warburg Pincus đều đang nhanh chóng triển khai dự án bất động sản lớn tại Bến Cát. Một số tập đoàn khác cũng đang “nhòm ngó” các quỹ đất lớn tại đây để tìm cơ hội thâu tóm với mục đích phát triển dự án bất động sản.

Các doanh nghiệp Việt Nam thậm chí còn hào hứng và đi trước khá lâu để đón đầu tiềm năng của Bến Cát. Điển hình như Kim Oanh Group đã phát triển thành công loạt dự án gồm Mega City, BenCat Center City, Golden Center City 1 và 2, RichHome 1 và 2…

Hiện dự án Richland Residence đang khoác lên mình diện mạo khang trang với hạ tầng hoàn thiện hơn 70%, nhất là một số tiện ích như công viên, khu vui chơi trẻ em cũng đã chỉn chu. Ảnh: Kim Oanh Group

Cuối tháng 6/2022 Kim Oanh Group tiếp tục công bố dự án Khu đô thị Richland Residence với quy mô 15,46ha tại trung tâm Bến Cát. Dự án tích hợp đầy đủ tiện ích gồm trường học, công viên, khu thể thao ngoài trời… Nổi bật nhất là loạt dịch vụ sang trọng như: nhà hàng, coffee shop, mini shop, dịch vụ làm đẹp… ngay tuyến phố thương mại châu Âu mang đến trải nghiệm sống hiện đại và tiện nghi cho cư dân.

Theo đại diện Kim Oanh Group, với nhiều điểm mạnh nhưng dự án Richland Residence có mức giá dự kiến từ 1,3 tỷ đồng/nền đất và 2,1 tỷ đồng/căn nhà phố, hứa hẹn trở thành tâm điểm hấp dẫn mới trên thị trường bất động sản Bình Dương.

Thực tế, Richland Residence là một trong những dự án đầu tư bài bản hiếm hoi giải cơn khát nguồn cung cho thị trường Bến Cát nửa đầu năm 2022. Dự báo những sản phẩm được Kim Oanh Group công bố ngay trong tháng 7/2022 sẽ thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong bối cảnh nhu cầu sở hữu bất động sản tại Bến Cát vẫn còn rất lớn.

Quỳnh Mai