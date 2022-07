Cơn sốt đất nền đã qua vùng đỉnh, nhà đầu tư vẫn đổ xô săn đất ở Khánh Hoà

Đây là số liệu được Sở Xây dựng Khánh Hoà thống kê tại Báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường BĐS quý II/2022.

Sở Xây dựng cho biết, trong quý II/2022, thị trường BĐS địa phương đã có chuyển biến tích cực với tổng giá trị giao dịch khoảng gần 8.000 tỷ đồng.

Trong quý II vừa qua, phân khúc đất nền có lượng giao dịch lớn tại Khánh Hoà “áp đảo” các phân khúc khác.

Theo đó, lượng giao dịch BĐS tại Khánh Hòa không xuất phát từ các dự án mà tập trung chủ yếu ở đất nền với 7.742 giao dịch.

Hiện toàn tỉnh đang có 10 dự án nhà ở thương mại với khoảng 4.796 căn. Trong đó, có 9 dự án đang triển khai với 3.475 căn và một dự án hình thành trong tương lại với 1.321 căn.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa đang có ba dự án nhà ở thu nhập thấp khu đô thị đang triển khai với 1.490 căn. Cùng với đó là 26 dự án du lịch nghỉ dưỡng với 12.149 căn hộ du lịch và 2.588 biệt thự du lịch đang triển khai.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, thị trường BĐS có chuyển biến là nhờ các thông tin tích cực từ việc Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp tục triển khai và đưa dự án vào khai thác.

Cùng với đó, việc nhiều dự án BĐS đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, xây dựng. Dự kiến trong Quý III/2022 tình hình BĐS sẽ trở nên sôi động hơn.

Đồng thời, bên cạnh đồ án Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai lập nhiều quy hoạch lớn nên các nhà đầu tư BĐS nhộn nhịp đổ bộ đến xin đầu tư dự án, cùng với việc ngành du lịch đón khách quốc tế trở lại được xem là lực đẩy cho thị trường bất động sản trong năm 2022.

Liên quan đến tình hình thị trường BĐS của Khánh Hòa, giai đoạn vừa qua nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh này có sự tăng trưởng nóng và chính quyền đã vào cuộc siết tình trạng phân lô bán nền.

Trong quý II/2022 lượt tìm kiếm đất nền giảm khoảng 13% so với đỉnh quý II/2021, một chỉ báo cho thấy cơn sốt đất nền đã đi qua vùng nóng và đang trong quá trình hoàn thiện một chu kỳ

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu UBND huyện Cam Lâm hủy các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số trường hợp hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa không phù hợp quy định pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng có văn bản gửi các sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, TP yêu cầu kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối... để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật…

Đất nền đã qua vùng đỉnh

Theo báo cáo thị trường quý II/2022 của một đơn vị nghiên cứu BĐS, thị trường đất nền đã hạ nhiệt sau khi trải qua vùng đỉnh cao nhất được xác lập vào quý 2/2021.

Theo đó, trong giai đoạn 2020 đến nửa đầu 2022 thị trường đất nền đã hoàn thiện một đợt sóng với vùng đáy rơi vào quý 2/2020 - khi dịch Covid-19 bùng phát. Thời điểm này mức độ quan tâm toàn thị trường sụt giảm khoảng 11% so với trước dịch (quý II/2019), giao dịch toàn thị trường đóng băng do giãn cách xã hội và tâm lý bất an của người mua, nhà đầu tư.

Tuy nhiên thị trường sau đó đã nhanh chóng cân bằng trở lại với các nhịp hồi phục mạnh khi các đợt dịch được kiểm soát. Các đợt sốt đất nền cục bộ cũng xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với mức giá tăng mạnh.

Đến quý II/2021, vùng đỉnh của thị trường được xác lập với lượt quan tâm tìm kiếm tăng khoảng 17% so với trước dịch (quý 2/2019) và khoảng 23% so với vùng đáy (quý II/2020). Giai đoạn này các đợt sốt đất lan rộng ở nhiều thị trường do dịch bệnh được kiểm soát tốt, Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công và lãi suất ngân hàng ở mức hấp dẫn. Các đợt sốt đất nền sau đó vẫn xuất hiện rải rác tại các thị trường cho đến thời điểm đầu năm 2022 và dần hạ nhiệt.

Số liệu thống kê của đơn vị nghiên cứu cho thấy, trong quý II/2022 lượt tìm kiếm đất nền giảm khoảng 13% so với đỉnh quý II/2021, một chỉ báo cho thấy cơn sốt đất nền đã đi qua vùng nóng và đang trong quá trình hoàn thiện một chu kỳ.

Tuy nhiên, nếu so với thời điểm trước dịch, cụ thể là quý II/2019, lượt tìm kiếm vẫn tăng nhẹ khoảng 4% cho thấy hiện tại đất nền vẫn là loại hình bất động sản thu hút sự quan tâm của người mua, nhà đầu tư. Thời gian tới, dự báo thị trường đất nền tiếp tục chững hoặc giảm nhẹ để tìm điểm cân bằng sau giai đoạn sốt giá.

Điểm đáng chú ý là thị trường đất nền có sự phân hóa rõ về khu vực. Trong khi miền Bắc, miền Nam giảm dần sức nóng thì đất nền tại miền Trung vẫn tiếp tục được quan tâm tìm kiếm.

Nhiều tỉnh thành như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Phú Yên, Quảng Nam... đều ghi nhận lượt tìm kiếm tăng từ 25% đến 57% so với trước dịch. Điểm chung của các thị trường này đều là các tỉnh ven biển, những nơi phát triển mạnh bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng, loại hình đang phục hồi mạnh mẽ sau dịch.

Thuận Phong

