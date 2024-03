Đua top chi tiêu, nhận vé gặp thần tượng

Ngày 7/3 tới, buổi offline của Sơn Tùng M-TP sẽ diễn ra tại TP.HCM, 4 tiếng trước khi ra mắt MV mới. Tin tức được công bố chính thức trên fanpage M-TP khiến không chỉ các Sky mà cả cộng đồng mạng đều bàn tán sôi nổi trước sự trở lại của nam ca sĩ.

Đáng chú ý, vé tham dự buổi offline đặc biệt này không được bán theo cách thông thường mà chỉ được tặng riêng cho chủ thẻ Be The Sky - dòng thẻ fandom membership, có mức chi tiêu cao nhất thỏa mãn thể lệ chương trình “Đua top chi tiêu, nhận vé tiền triệu gặp Sơn Tùng M-TP” do Ngân hàng TMCP Quân đội - MB tổ chức.

Theo đó, từ ngày 9/2 - 1/3/2024, chủ thẻ nằm trong danh sách Top khách hàng có doanh số chi tiêu cao nhất và sớm nhất theo ngày, tuần và tháng sẽ được nhận vé tham dự sự kiện offline của Sơn Tùng M-TP, gặp mặt trực tiếp và giao lưu với nghệ sĩ.

Trong không gian độc đáo của buổi họp fan, Sky còn được thưởng thức màn trình diễn độc đáo - sân khấu live đầu tiên của bài hát “Chúng ta của tương lai” trước khi sản phẩm âm nhạc được chính thức phát hành vào 0h ngày 8/3. Đặc biệt, những Sky chi tiêu mạnh tay nhất và nằm trong top 10 của ngày, top 15 của tuần hoặc top 30 của tháng còn nhận được 1 vé Vietnam Airlines chặng ngắn.

Ngay sau khi cuộc đua được phát động, trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều chủ thẻ Be The Sky đã khoe chiến tích săn được chiếc vé “vô giá”. Càng về cuối, cuộc đua tranh càng trở nên sôi nổi hơn vì số lượng vé còn lại không nhiều.

“Mấy ngày Tết bận rộn, không để ý điện thoại nên mình chỉ mới biết tới chương trình. Nếu biết sớm hơn thì khả năng giành vé đã cao hơn rồi”, Minh Luân (Đà Nẵng) tỏ ra tiếc nuối. Anh chàng 27 tuổi cho biết sẽ không bỏ cuộc và hy vọng lọt vào top ngày.

Là một trong những fan thành công có vé, Thái Bảo (25 tuổi, Đồng Nai) cảm thấy rất phấn khích: “Trước đây muốn có vé phải xếp hàng chờ lâu lắm mà giờ chỉ cần chi tiêu, mua sắm thôi là cũng có vé rồi, mà còn là vé độc quyền nữa nên càng quý.”

Chi tiêu thông minh hơn với Be The Sky

“Đua top chi tiêu, nhận vé gặp thần tượng” là một trong các đặc quyền dành riêng cho khách hàng sở hữu thẻ Be The Sky. Không dừng lại ở việc mang đến cơ hội được gặp thần tượng, chương trình còn giúp chủ thẻ tiêu dùng hiệu quả hơn, thông minh hơn khi mang đến vô vàn ưu đãi, khuyến mãi.

Đan Linh (27 tuổi, TP.HCM) cho biết cô không cảm thấy áp lực khi đua top: “Tôi chỉ đơn giản là đi ăn, xem phim hay mua sắm thôi, vừa tận dụng ưu đãi giảm giá, hoàn tiền sẵn có, vừa săn vé đu idol.” Đan Linh cũng là một trong số những Sky lọt top chi tiêu cao trong tuần và nhận được vé. Cô gái trẻ đang rất háo hức để được gặp thần tượng.

Be The Sky mang đến rất nhiều ưu đãi đặc biệt cho chủ thẻ

Đồng suy nghĩ, Minh Luân chia sẻ dù có săn được vé hay không, anh vẫn cảm thấy hài lòng vì Be The Sky giúp anh tiết kiệm được kha khá và tận hưởng nhiều quyền lợi ưu tiên. Với mạng lưới đối tác phủ rộng trên nhiều lĩnh vực tiêu dùng phổ biến từ ẩm thực, mua sắm, du lịch, khách sạn… của MB, Minh Luân dễ dàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Chỉ còn vài ngày nữa, cuộc “Đua top chi tiêu, nhận vé gặp thần tượng” sẽ kết thúc. Tấm vé cho sự kiện offline có “1-0-2” hứa hẹn mang đến các Sky một đêm với nhiều cảm xúc đáng nhớ.

Hồng Nhung