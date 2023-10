Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc xử lý hành vi vi phạm Luật giao thông của người mẫu Ngọc Trinh. Ảnh: cắt từ clip và FB cá nhân

Xuất hiện clip dạy trẻ đánh võng, nằm trên xe

Mới đây, trao đổi bên lề hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, thời gian qua xuất hiện một số hiện tượng mạng liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe lạng lách, đánh võng, bốc đầu, cầm dao, cầm vũ khí thô sơ di chuyển trên đường. Hành vi này được các nhóm thanh thiếu niên chủ động quay lại đưa lên mạng xã hội, tiktok để câu like, câu view.

Thậm chí có những clip còn dạy cho giới trẻ cách điều khiển xe đánh võng, hướng dẫn vừa điều khiển vừa nằm trên xe. Những hành vi này gây ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ.

“Gần đây nhất là diễn viên, người mẫu nổi tiếng (người mẫu Ngọc Trinh- PV) nhưng cũng có hành vi vi phạm pháp luật về giao thông. Chúng tôi đã phối hợp cùng Công an TP.HCM kịp thời xử lý nghiêm”, Đại tá Phạm Quang Huy cho hay.

Khẳng định đó là tư duy sai lầm của giới trẻ khi cố tình đưa những hình ảnh này, Đại tá Phạm Quang Huy cho biết, lực lượng CSGT xác định xử lý tận gốc vấn đề với những biện pháp kiểm soát các hiện tượng mạng, kiểm soát các trang mạng. Từ đó tìm ra những đối tượng, những nhóm có hành vi liên quan đến việc tổ chức đua xe, cá độ, lạng lách đánh võng.

“Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với công an các địa phương xử lý nghiêm, nhiều trường hợp khởi tố hình sự với tội danh gây rối trật tự công cộng.

Một loạt các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh, Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên đều làm nghiêm.

Đơn cử như vụ mặc đồ ông già Noel bốc đầu xe máy trên cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn), hay vụ cặp vợ chồng “làm xiếc” trên đèo Hải Vân (Đà Nẵng)… đều được khởi tố ngay sau khi củng cố hồ sơ, trao đổi với viện kiểm sát, tòa án”, Đại tá Huy thông tin.

Phó Cục trưởng Cục CSGT cũng khuyến cáo tới các gia đình và người dân nên quản lý chặt con em mình tránh những trường hợp như hiện nay. Do thiếu sự quản lý dẫn đến các cháu sử dụng xe máy tham gia vào các tổ chức hội, nhóm mà không kiểm soát được hành vi vô tình trở thành tội phạm.

Hơn 1.800 thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm được tổ chức ngày 10/10, đại diện Cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin, trong 9 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra 8.333 vụ TNGT làm chết 4.763 người, bị thương 5.082 người. Trong số đó, có 563 vụ TNGT liên quan đến học sinh làm hơn 300 em tử vong, 528 em bị thương.

Gần đây nhất là vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại Hà Giang liên quan tới thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển, 2 xe máy đâm nhau làm 3 người thiệt mạng.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia lo ngại, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng và đua xe trái phép tại một số địa phương diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều phương tiện, độ chế, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

“Trong 9 tháng đầu năm, cả nước phát hiện 110 vụ với 1.855 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 1.559 phương tiện, đã xử lý hình sự 21 vụ với 147 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022, tăng 18 vụ (+19,57%)”, ông Hùng thông tin.

Nhấn mạnh đến số lượng học sinh tử vong do TNGT, đặc biệt vụ việc ở Hà Giang, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung giải quyết hiện tượng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép nhưng vẫn điều khiển mô tô trái quy định. Bởi đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT rất cao.