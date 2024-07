Tối 7/7, chương trình Hoà nhạc tháng 7 diễn ra, mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 1 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023 - 9/7/2024). Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bảy, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm chỉ đạo nội dung; NSƯT Trịnh Tùng Linh - Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật.

Những giai điệu dân tộc và ca khúc đi cùng năm tháng được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình tấu, mang đến cho công chúng đêm thưởng thức nghệ thuật khó quên.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng NSƯT Kim Xuân Hiếu, các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cùng nghệ sĩ biểu diễn clarinet và saxophone Tạ Trung Đức, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Thu Hà, Nguyễn Trường Linh và Lan Nhung đã mang đến cho công chúng một đêm nhạc đáng nhớ.

Khán giả đã thưởng thức nhiều tác phẩm ngợi ca, quê hương, đất nước, con người Việt Nam, được các nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Lê Bằng, Cao Đình Thắng chuyển soạn: Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân), Bài ca hy vọng (Văn Ký), Đất nước tình yêu (Lệ Giang), Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Lên ngàn (Hoàng Việt), Đàn chim Việt (Văn Cao), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội ngày trở về (Phú Quang), Biển hát chiều nay (Hồng Đăng)…

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Trong phần 2, các nghệ sĩ mang đến những giai điệu quen thuộc nhưng mới lạ với các tác phẩm được phối khí mới: Dân ca quan họ Se chỉ luồn kim, Bóng cây Kơ-nia (Phan Huỳnh Điểu), Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý)...

Theo kế hoạch, sau Hòa nhạc tháng 7, chuỗi chương trình kỷ niệm 1 năm thành lập Nhà hát Hồ Gươm sẽ tiếp tục với The First Sound of Love vào tối 10/7.

Phạm Thu Hà hát "Hà Nội 12 mùa hoa" (Giáng Son):

Ảnh: BTC, clip: Giáng Son