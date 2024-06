Ngày 6/6, Nhà hát Hồ Gươm tổ chức họp báo, công bố các chương trình nghệ thuật trọng điểm diễn những tháng cuối năm 2024.

Theo NSND Nguyễn Công Bẩy, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm, sau 1 năm khánh thành, đã có gần 50 chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra tại đây, với sự góp mặt của những tên tuổi lớn như: Kenny G, Caroline Campbell, Anna Polonsky, Katy Perry, Vladislav Sulimsky, các nghệ sĩ Nhà hát Hoàng gia Versailles.

NSND Nguyễn Công Bẩy phát biểu tại họp báo. Ảnh: Đức Thành

"Nhà hát đã khẳng định vai trò, sứ mệnh trong việc quảng bá âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam đến với công chúng trong và ngoài nước, đồng thời mang tinh hoa âm nhạc thế giới đến gần hơn với công chúng, tích cực góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam", NSND Nguyễn Công Bẩy khẳng định.

Từ tháng 7 đến cuối năm 2024, nhiều chương trình nghệ thuật đẳng cấp thế giới sẽ được biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm.

Mở đầu cho chuỗi chương trình biểu diễn sắp tới là hoà nhạc The first sounds of love diễn ra ngày 10/7, nhân dịp kỷ niệm 1 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm. Hoà nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ Katherine Jenkins, Giuseppe Gipali, Meni Ardita, NSND Bùi Công Duy cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hanoi Philharmonic Orchestra và Saigon Pops Orchestra, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Katherine Jenkins. Ảnh: The Sun

Katherine Jenkins là giọng soprano nổi tiếng, gương mặt đại diện cho xứ Wales năm 2000. Hai năm liền tại Classic Brit Awards, sản phẩm âm nhạc của Katherine Jenkins đều nhận giải Album của năm.

Ông Trần Hải Đăng, cố vấn nghệ thuật của Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: Tình Lê

The Mozart Concert sẽ diễn ra vào ngày 23-24/8, do Dàn nhạc Les Musiciens du Louvre và ca sĩ Sofia biểu diễn.

Cố vấn nghệ thuật của Nhà hát Hồ Gươm Trần Hải Đăng cho biết, đây là dàn nhạc chỉ chuyên biểu diễn nhạc Mozart. "Dàn nhạc thành lập từ năm 1982, nằm trong danh sách đề cử Những dàn nhạc hay nhất thế giới. Vì thế, công chúng Việt Nam sẽ được thưởng thức đỉnh cao của âm nhạc", ông Trần Hải Đăng cho biết.

Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles, Pháp cũng sẽ tiếp tục trở lại ngày 11-12/9, với vở ballet The Seasons. Sự kết hợp của dàn nhạc này với Ballet Malandain Ballet Biarritz trong vở ballet The Seasons hứa hẹn mang đến khán giả những trải nghiệm mới lạ, đẳng cấp.

Ngày 23-24/11, Dàn nhạc Thính phòng Vienna sẽ biểu diễn trong hoà nhạc The Vienna Concert.

Ngoài ra, các sự kiện nghệ thuật trong nước đáng chú ý diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm gồm: Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam tái xuất với vở opera kinh điển Carmen (ngày 16/7) và vở nhạc kịch La Traviata (ngày 9-10/8)...

Ban tổ chức nhấn mạnh, La Traviata - vở nhạc kịch dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng Trà hoa nữ sẽ được biểu diễn độc quyền ở Nhà hát Hồ Gươm.

Đây là lần đầu tiên Nhà hát Hồ Gươm phối hợp với Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thực hiện vở diễn này dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Giám đốc Phan Mạnh Đức cùng hai đạo diễn - Beverly Blankenship và Rebecca Blankenship. Các nghệ sĩ tham gia gồm: Đào Tố Loan, Đỗ Lan Nhung, Trường Linh, Thanh Bình, Huy Đức, Ngô Hương Diệp, Minh Mẫn, Như Tới, Khánh Cường, Đình Khánh, Đăng Dũng.

Cinema Paradiso - Katherine Jenkins, Alberto Urso: